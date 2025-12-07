Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

México actualmente se encuentra viviendo una situación de tensión en materia política debido a las presiones reiteradas por parte del gobierno de los Estados Unidos, junto a las amenazas comerciales, la crisis de seguridad dentro del territorio y dudas respecto a la independencia judicial.

Situaciones que han llevado a que los campesinos y la 'Generación Z' salgan a las calles a demostrar su inconformidad; por su parte, desde el gobierno local, también con manifestaciones, se encuentran conmemorando siete años de oficialismo en el poder.

Frente a lo que viene sucediendo en México, en el programa Mesa de Periodista hablaron la analista política Verónica Ortiz y los periodistas Soledad Durazo y Luis Miguel González, quienes evaluaron el trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante este 2025.

“La seguridad se considera una reducción importante en el número de homicidios dolosos; no hay que olvidar la dramática cifra de desapariciones (…) Sin embargo, sigue habiendo regiones del país tomadas totalmente por el crimen organizado”, expresó Durazo.

Por su parte, Verónica Ortiz considera que “creo que el nivel de aprobación ha disminuido en comparación al inicio del mandato de la presidenta Sheinbaum”, pues en el “combate a la corrupción hay un déficit todavía, no están quedando a deber”, teniendo en cuenta que este tema ha sido una de las banderas de la mandataria y de su antecesor.

“En el tema político veo mucha confrontación y mucha polarización, quizás no alentada desde el púlpito presidencial como lo hacía el presidente López Obrador, pero sin duda alguna tampoco disminuida. Tampoco ha habido una idea de la presidenta de acercarse ni a la oposición ni a la población que no concuerda con ella”, añadió la analista política.

Entre tanto, para Luis Miguel González, “es bien complicado en este balance no hacer referencia a lo patético que ha sido el papel de la oposición”, ya que el mensaje presidencial ha dejado ver “la preocupación porque no se rompa la unidad del movimiento”, y es que actualmente Claudia Sheinbaum "no tiene una oposición que le haga peso, ni de alto nivel para resolver los grandes temas”.