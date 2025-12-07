NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Domingo, 07 de diciembre de 2025
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

diciembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En el programa Mesa de Periodistas, los analistas evaluaron la actual situación política en territorio mexicano.

México actualmente se encuentra viviendo una situación de tensión en materia política debido a las presiones reiteradas por parte del gobierno de los Estados Unidos, junto a las amenazas comerciales, la crisis de seguridad dentro del territorio y dudas respecto a la independencia judicial.

o

Situaciones que han llevado a que los campesinos y la 'Generación Z' salgan a las calles a demostrar su inconformidad; por su parte, desde el gobierno local, también con manifestaciones, se encuentran conmemorando siete años de oficialismo en el poder.

Frente a lo que viene sucediendo en México, en el programa Mesa de Periodista hablaron la analista política Verónica Ortiz y los periodistas Soledad Durazo y Luis Miguel González, quienes evaluaron el trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante este 2025.

“La seguridad se considera una reducción importante en el número de homicidios dolosos; no hay que olvidar la dramática cifra de desapariciones (…) Sin embargo, sigue habiendo regiones del país tomadas totalmente por el crimen organizado”, expresó Durazo.

Por su parte, Verónica Ortiz considera que “creo que el nivel de aprobación ha disminuido en comparación al inicio del mandato de la presidenta Sheinbaum”, pues en el “combate a la corrupción hay un déficit todavía, no están quedando a deber”, teniendo en cuenta que este tema ha sido una de las banderas de la mandataria y de su antecesor.

“En el tema político veo mucha confrontación y mucha polarización, quizás no alentada desde el púlpito presidencial como lo hacía el presidente López Obrador, pero sin duda alguna tampoco disminuida. Tampoco ha habido una idea de la presidenta de acercarse ni a la oposición ni a la población que no concuerda con ella”, añadió la analista política.

o

Entre tanto, para Luis Miguel González, “es bien complicado en este balance no hacer referencia a lo patético que ha sido el papel de la oposición”, ya que el mensaje presidencial ha dejado ver “la preocupación porque no se rompa la unidad del movimiento”, y es que actualmente Claudia Sheinbaum "no tiene una oposición que le haga peso, ni de alto nivel para resolver los grandes temas”.

Temas relacionados:

México

Claudia Sheinbaum

Política

Crisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Más de Actualidad

Ver más
Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

Migrantes - Foto de referencia de EFE
Texas

Hallan a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Así bailó Trump durante el sorteo del Mundial 2026 la canción que se convirtió en su himno de campaña a la presidencia de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

Selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela

La FVF sorprende al cambiar su escudo en festejo por 100 años de aniversario y le llueven críticas: "Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"

Kris Boyd | Foto: AFP
NFL

Preocupación en la NFL: jugador de los New York Jets Kris Boyd fue baleado y se encuentra en estado crítico

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Banda delictiva en Aragua
Extorsión

'El viejo-viejo', 'Flipper' y 'El menor': Cayó grupo que acosó y extorsionó a más de 30 empresas en Aragua

Migrantes - Foto de referencia de EFE
Texas

Hallan a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Así bailó Trump durante el sorteo del Mundial 2026 la canción que se convirtió en su himno de campaña a la presidencia de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre