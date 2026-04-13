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Lunes, 13 de abril de 2026
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Colombia

"Pareciera que hay lugares del país a los que candidatos de la oposición no pueden ir": Francisco Pernate analiza recientes amenazas en campaña presidencial

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El penalista señala deficiencias en esquemas de seguridad electoral y pide al gobierno Petro garantizar protección para todos los aspirantes.

Las recientes amenazas contra figuras políticas colombianas han reavivado el debate sobre la seguridad electoral en el país.

El abogado penalista Francisco Bernate alertó en entrevista con NTN24 sobre la gravedad de estas intimidaciones y la necesidad de que el Estado garantice condiciones equitativas para todos los candidatos.

"En Colombia desafortunadamente se presentan dos fenómenos. Primero, la recurrente práctica de amenazar, porque efectivamente en Colombia con las amenazas pues rara vez pasa algo. Rara vez se toman en serio", explicó Bernate.

El jurista enfatizó que "aquí en Colombia ya tenemos un candidato presidencial asesinado", en referencia al caso de Miguel Uribe Turbay, por lo que estas situaciones deben tomarse con la mayor seriedad.

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"En nuestro país, por alguna razón que yo desconozco, andar con personas de acompañamiento, de seguridad, con escoltas y demás, se ha vuelto una especie de privilegio social", dijo.

Según Bernate, "ciudadanos que no tienen el más mínimo riesgo para su seguridad" cuentan con esquemas de protección, mientras "las personas que realmente necesitan ese acompañamiento pues no lo tienen".

Respecto a la desigualdad en las garantías electorales, el penalista señaló que "pareciera que hay lugares del país a los que candidatos de la oposición no pueden ir, porque su vida corre peligro".

Bernate subrayó que "con independencia de la posición política, sean opositores o afines al gobierno, todas las personas tienen el derecho a hacer campaña en todo el territorio nacional".

"Nuestro presidente no solamente es la cabeza en jefe de la fuerza pública, sino que también es la suprema autoridad administrativa y además encarna la unidad de la nación. Él no es el presidente de quienes votaron por él. Él es el presidente de todos los ciudadanos colombianos", afirmó.

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