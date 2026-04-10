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Viernes, 10 de abril de 2026
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FIFA

Inicia la cuenta regresiva: la FIFA publica impactante imagen a icónico número de días que faltan para la final del Mundial 2026

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) publicó una impactante imagen con la que recordó que faltan exactamente 100 días para que se juegue la final del Mundial 2026.

“Una nación levantará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, ¡dentro de tan solo 100 días!”, escribió la FIFA en un mensaje en su cuenta de X.

El ente rector del fútbol publicó el comentario junto con una imagen de un estadio de fútbol lleno, a reventar, en medio de un partido de fútbol y con una fotografía del trofeo de la copa del mundo superpuesto.

El torneo, cabe resaltar, iniciará el próximo 11 de junio y vivirá su final el 19 de julio.

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El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

El final de los partidos de repechaje, la semana pasada, en los que más de 20 selecciones tenían depositadas sus esperanzas de conquistar seis cupos disponibles, dejó establecidos los grupos del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Las selecciones de Suecia, Bosnia y Herzegovina, Turquía, República Checa, Congo e Irak completaron los grupos que no quedaron cerrados tras el sorteo del Mundial que se realizó el pasado mes de diciembre.

En el camino quedaron eliminadas de la cita mundialista, entre otras, Italia y Bolivia, países que pretendían romper largas esperas de 12 y 32 años sin asistir al evento.

Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras.

Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos, y dos peruanos.

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