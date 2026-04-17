NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
Estados Unidos

Trump asegura que Irán "está retirando" las minas en el estrecho de Ormuz con ayuda de Estados Unidos

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El estrecho de Ormuz - AFP
El estrecho de Ormuz - AFP
Trump confirmó que el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto a la navegación durante el alto el fuego en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Irán está removiendo minas del estrecho de Ormuz con la asistencia de Estados Unidos, después de que Teherán anunciara que el crucial paso marítimo había sido reabierto.

"¡Irán, con la ayuda de EE. UU., está retirando todas las minas marinas!", escribió el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

La declaración se da luego de que el mandatario confirmara que el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto a la navegación durante el alto el fuego en Medio Oriente.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho iraní está completamente abierto y listo para el tránsito. ¡Gracias!”, declaró el presidente en su plataforma Truth Social.

Minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había informado que el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo, permanecería "completamente abierto".

"El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", afirmó Araghchi el viernes.

Cabe señalar que Donald Trump anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para el pasado martes 7 de abril, por un periodo de dos semanas, bajo la condición del fin del bloqueo del estrecho de Ormuz.

o

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

"Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas", expresó Trump.

"¡Este será un alto al fuego de doble cara! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con irán y la paz en el Medio Oriente", afirmó.

Asimismo, dijo: "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consuma”.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución", añadió el titular de la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

estrecho de Ormuz

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Gases de Efecto Invernadero - Foto Canva
Unión Europea

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Pakistán

Irán dice que mantiene contactos con EE. UU. a través de Pakistán luego de que Trump sugiriera nueva negociación

Caravana que trasladó a Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. (EFE)
Nicolás Maduro

Difunden imágenes de impresionante caravana que trasladó a Maduro de regreso a la prisión en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cantante venezolano Chyno Miranda - Fotos: EFE / X
Chyno Miranda

Chyno Miranda se quita la camisa en pleno concierto y las redes reaccionan: "Sabemos que no es el mismo, pero su estado físico es de admirar"

Hinchas de la selección Colombia - Foto: EFE
Hinchas

¡Bochornoso! Hinchas de la selección Colombia protagonizaron altercado en gradas en el amistoso ante Francia

Gases de Efecto Invernadero - Foto Canva
Unión Europea

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Pakistán

Irán dice que mantiene contactos con EE. UU. a través de Pakistán luego de que Trump sugiriera nueva negociación

Caravana que trasladó a Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. (EFE)
Nicolás Maduro

Difunden imágenes de impresionante caravana que trasladó a Maduro de regreso a la prisión en Estados Unidos

Irán | Foto AFP
Irán

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Sebastián Beccacece, entrenador de fútbol - Balón del Mundial 2026 - Fotos de referencia: EFE
Mundial 2026

DT sudamericano convoca a 34 jugadores para los amistosos previo al Mundial 2026, pero asegura: "20 futbolistas están definidos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre