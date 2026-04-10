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Viernes, 10 de abril de 2026
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Represión en Venezuela

Reportan la detención de al menos cinco jóvenes que participaron de las marchas en Venezuela

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Los familiares y las organizaciones de los derechos humanos exigen su liberación inmediata.

Tras la multitudinaria protesta del jueves en Caracas, organizaciones de derechos humanos reportan la detención arbitraria de al menos cinco jóvenes. Familiares exigen su inmediata liberación.

Se han confirmado cinco detenidos por las protestas, pero hasta el momento solo se conocen cuatro nombres: Ort Betancourt, César Gómez, Adrián Balsa y Tony Zapata. Los detenidos fueron acusados de desorden público.

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Según han dicho los familiares de algunos de estos detenidos, los guardias les han dicho que les traigan desayuno a sus seres queridos.

“Me dicen que lo tienen aquí por desorden público, pero no tengo más información”, señaló uno de los familiares de estos detenidos. “Él estaba en la marcha por un aumento salarial y luego nos contactaron para decirnos que estaba desaparecido, él es dirigente político y quienes lo acompañaron llegaron a su casa menos él”, añadió otro familiar.

Eduardo Torres, abogado y quien también fue preso político, aseveró que esto es una nueva violación y que hay un nuevo momento político en el país: “seis piquetes fueron superados por la marcha, no hubo violencia de parte de los manifestantes, por lo tanto, estas cinco personas deben ser liberadas de inmediato”.

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