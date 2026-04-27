NTN24
Lunes, 27 de abril de 2026
Lunes, 27 de abril de 2026
Desarrollo sostenible

Superó todas las metas: el caso de un centro comercial en Sudamérica que redefine la sostenibilidad en la región

abril 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Centro Comercial en Sudamérica - Foto AFP
Centro Comercial en Sudamérica - Foto AFP
Más de 134 millones de pesos colombianos confirmaron que la sostenibilidad también puede ser económicamente rentable.

Un Centro Comercial de Sudamérica está redefiniendo el concepto de sostenibilidad en la región, según el reciente reconocimiento de entidades públicas de la ciudad a la que pertenece que, a su vez, trabaja para avanzar hacia modelos de desarrollo más amigables con el ambiente.

Se trata del Centro Comercial Andino, ubicado en Bogotá (Colombia), que es considerado actualmente un referente en gestión ambiental urbana tras haber conseguido certificaciones como ACERCAR, PISA y PREAD en categoría Élite.

o

ACERCAR, cabe resaltar, es un programa gratuito de la Secretaría de Ambiente de Bogotá que acompaña a empresas a mejorar su eficiencia, competitividad y sostenibilidad ambiental, y la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) es una estrategia de gestión sectorial en Colombia que busca mejorar la calidad de vida a través del control de factores ambientales que afectan la salud humana.

Por su parte, PREAD, el Programa de Excelencia Ambiental Distrital, es el mecanismo de reconocimiento público anual que la Secretaría de Ambiente otorga a las empresas ubicadas dentro del perímetro urbano del Distrito Capital que se destacan por su desempeño ambiental y responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental en el desarrollo de sus actividades, según información publicada en sus plataformas.

En ese sentido, el Andino, un complejo de tradición histórica en la ciudad, ha demostrado que la sostenibilidad puede medirse con resultados tangibles y sostenerse en el tiempo gracias a lo que ellos definen como una estrategia integral que combina innovación, tecnología y cultura ambiental.

El Programa para el uso eficiente de la energía, por ejemplo, logró en 2025 una reducción del 11 % en el consumo eléctrico, superando la meta inicial del 8 %, según datos proporcionados por el centro comercial.

Se trata de un avance que equivale a 88 toneladas de dióxido de carbono menos en la atmósfera, la energía que abastecería a 277 viviendas durante un año, y un ahorro de más de 750 millones de pesos en facturación eléctrica.

Entre las medidas implementadas y comunicadas por el mall se destacan los paneles solares fotovoltaicos instalados en cubierta, que desde agosto de 2025 han generado más de 46.000 kilovatios hora de energía limpia.

Los datos divulgados también muestran que se puso en marcha un sistema de sensores y temporizadores inteligentes que optimiza la iluminación y el consumo eléctrico en áreas comunes.

De acuerdo con el centro comercial, gracias al Programa para el uso eficiente del agua, el ahorro alcanzado equivale al llenado de tres piscinas olímpicas o al consumo mensual de más de 460 familias colombianas.

Dichas acciones se complementan con los ecomuros, estructuras verticales que reutilizan agua de lluvia para riego, y con campañas de sensibilización dirigidas a los locatarios y visitantes, en un compromiso ambiental que alcanza la gestión del recurso hídrico.

Entretanto, la economía circular se ha consolidado como otro de los pilares del modelo. Entre 2024 y 2025, Andino recuperó 111 toneladas de papel y cartón, lo que evitó la tala de cerca de unos 2000 árboles, y reincorporó más de 520 toneladas de materiales reciclables a la cadena productiva.

o

Los ingresos generados por la venta de estos materiales, más de 134 millones de pesos colombianos, confirmaron, además, que la sostenibilidad también puede ser económicamente rentable, un factor destacado por las propias entidades públicas de la ciudad.

Temas relacionados:

Desarrollo sostenible

Medio Ambiente

Centro Comercial

Bogotá

Noticias medio ambiente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exprisionero político cubano que salió de prisión con desnutrición severa denuncia que ahora el régimen le negó pasaporte para salir del país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Economía

Ver más
Foto de referencia: Canva
Petróleo

Precio del petróleo cae y las bolsas se disparan tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Bogotá, Colombia - Foto Canva
Inversión

Estudio alerta sobre la inversión extranjera en Colombia: aunque creció en la región, advierte sobre este problema de fondo

Kristalina Georgieva - Foto EFE
Kristalina Georgieva

Directora gerente del FMI asegura que es probable que Venezuela reciba apoyo crediticio y dijo que el país enfrenta un camino "muy difícil"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección argentina ante Colombia en el Sudamericano Sub-17- Foto: EFE
Selección Argentina

Jugador de la Selección Argentina Sub-17 rompió el silencio tras declaraciones después de perder el Sudamericano: "Me disculpo con el pueblo de Colombia"

James Rodríguez, suma su primera titularidad con Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Así le fue a James Rodríguez en su primer partido como titular tras su regreso a las canchas con su equipo en Estados Unidos

Escudo de la Federación Italiana de Fútbol - Foto: EFE
Italia

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Armando Maradona

"Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte": inicia nuevo juicio por la muerte del astro argentino

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Cilia Flores

"Maduro es el títere de todos, al final es Cilia Flores la que estaba detrás de todo, Maduro es un tonto útil, era ella la que movía todos los hilos necesarios": Iván Simonovis

Mohamad Baqer Qalibaf y Donald Trump - AFP
Estados Unidos

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con extender la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
Cuba

Exprisionero político cubano que salió de prisión con desnutrición severa denuncia que ahora el régimen le negó pasaporte para salir del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre