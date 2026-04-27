Superó todas las metas: el caso de un centro comercial en Sudamérica que redefine la sostenibilidad en la región

Un Centro Comercial de Sudamérica está redefiniendo el concepto de sostenibilidad en la región, según el reciente reconocimiento de entidades públicas de la ciudad a la que pertenece que, a su vez, trabaja para avanzar hacia modelos de desarrollo más amigables con el ambiente.

Se trata del Centro Comercial Andino, ubicado en Bogotá (Colombia), que es considerado actualmente un referente en gestión ambiental urbana tras haber conseguido certificaciones como ACERCAR, PISA y PREAD en categoría Élite.

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ACERCAR, cabe resaltar, es un programa gratuito de la Secretaría de Ambiente de Bogotá que acompaña a empresas a mejorar su eficiencia, competitividad y sostenibilidad ambiental, y la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) es una estrategia de gestión sectorial en Colombia que busca mejorar la calidad de vida a través del control de factores ambientales que afectan la salud humana.

Por su parte, PREAD, el Programa de Excelencia Ambiental Distrital, es el mecanismo de reconocimiento público anual que la Secretaría de Ambiente otorga a las empresas ubicadas dentro del perímetro urbano del Distrito Capital que se destacan por su desempeño ambiental y responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental en el desarrollo de sus actividades, según información publicada en sus plataformas.

En ese sentido, el Andino, un complejo de tradición histórica en la ciudad, ha demostrado que la sostenibilidad puede medirse con resultados tangibles y sostenerse en el tiempo gracias a lo que ellos definen como una estrategia integral que combina innovación, tecnología y cultura ambiental.

El Programa para el uso eficiente de la energía, por ejemplo, logró en 2025 una reducción del 11 % en el consumo eléctrico, superando la meta inicial del 8 %, según datos proporcionados por el centro comercial.

Se trata de un avance que equivale a 88 toneladas de dióxido de carbono menos en la atmósfera, la energía que abastecería a 277 viviendas durante un año, y un ahorro de más de 750 millones de pesos en facturación eléctrica.

Entre las medidas implementadas y comunicadas por el mall se destacan los paneles solares fotovoltaicos instalados en cubierta, que desde agosto de 2025 han generado más de 46.000 kilovatios hora de energía limpia.

Los datos divulgados también muestran que se puso en marcha un sistema de sensores y temporizadores inteligentes que optimiza la iluminación y el consumo eléctrico en áreas comunes.

De acuerdo con el centro comercial, gracias al Programa para el uso eficiente del agua, el ahorro alcanzado equivale al llenado de tres piscinas olímpicas o al consumo mensual de más de 460 familias colombianas.

Dichas acciones se complementan con los ecomuros, estructuras verticales que reutilizan agua de lluvia para riego, y con campañas de sensibilización dirigidas a los locatarios y visitantes, en un compromiso ambiental que alcanza la gestión del recurso hídrico.

Entretanto, la economía circular se ha consolidado como otro de los pilares del modelo. Entre 2024 y 2025, Andino recuperó 111 toneladas de papel y cartón, lo que evitó la tala de cerca de unos 2000 árboles, y reincorporó más de 520 toneladas de materiales reciclables a la cadena productiva.

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Los ingresos generados por la venta de estos materiales, más de 134 millones de pesos colombianos, confirmaron, además, que la sostenibilidad también puede ser económicamente rentable, un factor destacado por las propias entidades públicas de la ciudad.