NTN24
Martes, 12 de mayo de 2026
Martes, 12 de mayo de 2026
Carvajal

"Fin de una era": selección que está entre las favoritas a ganar el Mundial dejó por fuera de su convocatoria a jugador de historia reciente llena de gloria

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Tras la confirmación de su exclusión, varios medios y periodistas se han pronunciado con tristeza y algunos más con sorpresa.

El director técnico de España, Luis de la Fuente, divulgó la lista de 55 jugadores preseleccionados para integrar la convocatoria final de los llamados a hacer parte del Mundial 2026 que el próximo 11 de junio iniciará en Norteamérica.

La lista dejó como gran sorpresa la exclusión del veterano Dani Carvajal quien durante muchos años fue el dueño de la banda derecha de la selección española.

Tras la confirmación de su exclusión, varios medios y periodistas se han pronunciado con tristeza y algunos más con sorpresa.

o

“Dani Carvajal ha sido excluido de la selección española para el Mundial. Está fuera de la lista de 55 jugadores preseleccionados por Luis de la Fuente. Fin de una era”, publicó, por ejemplo, el periodista Fabrizio Romano.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, además aseguró que confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

"Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido", dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes y el centrocampista del Arsenal Mikel Merino.

Lamine Yamal y Nico Williams sufren sendos problemas musculares, mientras que Merino sufrió hace unas semanas una fractura por estrés en su pie derecho.

"Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante", afirmó el seleccionador español, quien consideró que "está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones".

"El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación", explicó De la Fuente.

o

El seleccionador español admitió que el calendario está muy cargado y se mostró partidario, llegado el momento adecuado, de "sentarnos todos los actores del fútbol: FIFA, UEFA, federaciones, asociaciones de futbolistas, jugadores, sentarnos y opinar" para establecer un calendario unificado.

De la Fuente confirmó que sólo llevará 26 jugadores al Mundial, pero reveló que junto a la lista habrá una "relación de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para el partido" amistoso contra Irak el 4 de junio.

Temas relacionados:

Carvajal

Fútbol español

Mundial 2026

Mundial

Copa Mundial del Fútbol

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy no se ve luz al final del túnel”: experto sobre el plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Foto de referencia (Canva)
Submarino

Estados Unidos reveló un arma que normalmente nadie ve: poderoso submarino emergió en el Mediterráneo

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Dictadura maquillada de diplomacia: ¿una nueva estrategia de legitimación internacional de Delcy Rodríguez?

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Las cárceles se han convertido en centros de tortura": analista sobre situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Selección que hizo historia en Qatar 2022 anuncia la salida de su entrenador a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026

Italia eliminada ante Bosnia del Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Revelan que enviado especial de Trump pidió al presidente de la FIFA la inclusión de Italia en el Mundial 2026 en reemplazo de Irán

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

Tras perder en Copa Libertadores contra Boca, el venezolano César Farías confrontó a un periodista en plena rueda de prensa: "¿Está de chiste o qué?"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Aranceles

Comunidad Andina de Naciones pone ultimátum a Ecuador y Colombia para que levanten los aranceles mutuos en medio de crisis diplomática

Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Selección que hizo historia en Qatar 2022 anuncia la salida de su entrenador a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026

Atentado en Colombia - Captura de video
Atentado

Violencia en Colombia: lo que se sabe de camión incinerado en la Vía Panamericana tras mortal atentado que dejó al menos 20 muertos

Foto: Gobierno de EE. UU.
Ovnis

Gobierno de Estados Unidos publica página web con más de 170 expedientes inéditos y desclasificados sobre ovnis

Litio | Foto Canva
América Latina

Este país latinoamericano apuesta por EE. UU. para desarrollar su industria de litio

Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Rick Scott

Congresista de Estados Unidos manifestó que Petro estaría pensado "huir a Cuba" si su candidato pierde en los comicios electorales

Nicolás Maduro | Foto AFP
Escándalo

Escándalo: militar apostó sobre la captura de Maduro en la misión en la que él mismo participaba; esto dice la acusación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre