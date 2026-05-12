"Fin de una era": selección que está entre las favoritas a ganar el Mundial dejó por fuera de su convocatoria a jugador de historia reciente llena de gloria

El director técnico de España, Luis de la Fuente, divulgó la lista de 55 jugadores preseleccionados para integrar la convocatoria final de los llamados a hacer parte del Mundial 2026 que el próximo 11 de junio iniciará en Norteamérica.

La lista dejó como gran sorpresa la exclusión del veterano Dani Carvajal quien durante muchos años fue el dueño de la banda derecha de la selección española.

Tras la confirmación de su exclusión, varios medios y periodistas se han pronunciado con tristeza y algunos más con sorpresa.

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“Dani Carvajal ha sido excluido de la selección española para el Mundial. Está fuera de la lista de 55 jugadores preseleccionados por Luis de la Fuente. Fin de una era”, publicó, por ejemplo, el periodista Fabrizio Romano.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, además aseguró que confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

"Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido", dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes y el centrocampista del Arsenal Mikel Merino.

Lamine Yamal y Nico Williams sufren sendos problemas musculares, mientras que Merino sufrió hace unas semanas una fractura por estrés en su pie derecho.

"Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante", afirmó el seleccionador español, quien consideró que "está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones".

"El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación", explicó De la Fuente.

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El seleccionador español admitió que el calendario está muy cargado y se mostró partidario, llegado el momento adecuado, de "sentarnos todos los actores del fútbol: FIFA, UEFA, federaciones, asociaciones de futbolistas, jugadores, sentarnos y opinar" para establecer un calendario unificado.

De la Fuente confirmó que sólo llevará 26 jugadores al Mundial, pero reveló que junto a la lista habrá una "relación de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para el partido" amistoso contra Irak el 4 de junio.