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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Diosdado Cabello

"Diosdado es el próximo, luego iremos por Delcy": congresista de EE. UU. lanza advertencia al régimen

mayo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia
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Tras la extradición de Alex Saab, desde varios sectores han apuntado contra el régimen y lo que queda de él.

El Gobierno Estados Unidos concretó una nueva extradición de Alex Saab desde Venezuela en una operación que involucraría agencias federales y un trabajo coordinado con autoridades internacionales.

Así lo informó el régimen venezolano a través de un comunicado, difundido por el Saime, en el que no dio mayores detalles del procedimiento.

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Según medios, el procedimiento habría sido ejecutado entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de un expediente que se ha mantenido bajo alta reserva en los últimos meses.

El señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro ha sido identificado por Washington como uno de los principales operadores financieros del entorno del madurismo, ha sido señalado en investigaciones por presunto lavado de dinero, corrupción transnacional y manejo de una red de intermediación de fondos vinculados al estado venezolano.

Ahora, desde varios sectores han apuntado contra el régimen y lo que queda de él.

Tal es el caso del congresista republicano de Estados Unidos Carlos Giménez, activo en la unión americana en cuanto a temas de Venezuela.

En su cuenta de X, Giménez advirtió: "Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella. Queda poco".

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Posteriormente, publicó la imagen de recompensa del Gobierno de Estados Unidos por Diosdado Cabello, quien se denominaba como el número dos del chavismo antes de la captura de Manduro.

"Diosdado, eres el siguiente", dice la publicación del legislador.

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