Miércoles, 14 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos": esposa de Carlos Rojas, periodista excarcelado del régimen venezolano

enero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Francy Fernández resaltó en La Tarde de NTN24 el trabajo de su esposo por la comunidad, al tiempo que dio detalles de su excarcelación.

Francy Fernández, esposa del periodista y activista venezolano recientemente excarcelado Carlos Julio Rojas, dijo en La Tarde de NTN24 que "todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos".

Fernández contó que, al salir de 'El Helicoide', su esposo, víctima del régimen de Nicolás Maduro, le expresó: "yo tengo dignidad y la dignidad es lo que me hace libre".

El periodista venezolano, cabe resaltar, fue excarcelado luego de pasar 2 años y 21 meses preso arbitrariamente en el que es uno de los centros de detención más denunciados del país.

"Es un líder social que ha trabajado por la comunidad, por los vecinos, que los ha ayudado a través de las redes sociales, que son sus armas, e informar no es delito (…) Carlos Julio hace esas denuncias porque la comunidad lo busca, lo llama y él los ayuda alzando la voz", expresó Fernández sobre la labor que ejercía Rojas.

Rojas, cabe resaltar, tiene medidas cautelares, según su esposa. "No es una libertad plena, pero se va a luchar para que así lo sea, se va a ir al tribunal y vamos a aclarar toda esta situación".

"Yo honestamente sí tenía mucha fe, pero decía 'en qué momento lo van a liberar, cuándo lo van a liberar' porque se hablaba de 400 liberaciones, pero dentro de esas liberaciones no aparecían periodistas ni defensores de derechos humanos, hoy parece que sí están", acotó.

Fernández resaltó el trabajo de Rojas por la comunidad: "defender al vecino que está siendo agredido por otra persona, que le están robando o que le están invadiendo su propiedad, eso no es un delito", expresó.

"Todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos": esposa de Carlos Rojas, periodista excarcelado del régimen venezolano

