La Vinotinto conoció los rivales que tendrá en especiales torneos de la FIFA que en 2026 llegan a su segunda edición

La selección de fútbol de Venezuela conoció este lunes sus rivales en uno de los torneos que hacen parte del denominado FIFA Series, un conjunto de torneos que disputan selecciones de países que no están entre las mejores del planeta.

Pese a ello el FIFA Series, que en 2026 llega a su segunda edición tras su exitoso debut en 2024, cuenta con la participación de cinco equipos que estarán en el Mundial que este año se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, el conjunto de torneos cuenta para 2026 por primera con Venezuela, una selección de muy alto nivel que hizo una destacada Copa América en 2024 y que estuvo cerca de clasificarse a la Copa del Mundo.

Venezuela enfrentará en su torneo a las selecciones de fútbol de Gabón, Trinidad y Tobago, y Uzbekistán (anfitrión del campeonato).

La segunda edición del FIFA Series, torneos bienales patrocinados dirigidos principalmente a naciones de menor rango y menos financiadas, contará este año con la participación de 48 selecciones.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que los torneos con partidos amistosos se ampliaban en 2026, al tiempo que lanzaba una edición femenina, con 11 países anfitriones en total.

Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán, todos ellos clasificados para la Copa Mundial masculina de 2026, participarán este año en el FIFA Series durante la ventana de partidos internacionales de marzo y abril.

El objetivo es beneficiar a las selecciones nacionales que carecen de oportunidades de jugar contra equipos de otros continentes, y la FIFA contribuye a financiar los gastos de viaje, alojamiento y otros aspectos logísticos.

Aunque algunos partidos de la primera serie de 24 naciones en 2024 contaron con escasa asistencia de público, otros despertaron un gran interés entre los aficionados, con más de 85.000 espectadores en la final del torneo que Egipto perdió contra Croacia en El Cairo por 4-2.

Grupos masculinos

Indonesia: Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves.

Ruanda - Grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda (anfitrión).

Ruanda - Grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania.

Puerto Rico: Guam, Puerto Rico (anfitrión), Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana.

Uzbekistán: Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión), Venezuela

Azerbaiyán: Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona, Santa Lucía.

Australia: Australia (anfitrión), Camerún, China, Curazao.

Nueva Zelanda: Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda (anfitriones).

Kazajistán: Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait, Namibia.

Grupos Femeninos

Tailandia: RD del Congo, Nepal, equipo OFC, Tailandia (anfitrión).

Costa de Marfil: Costa de Marfil (anfitrión), Mauritania, Pakistán, Islas Turcas y Caicos.

Brasil: Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea, Zambia.