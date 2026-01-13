Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Carmen Parada Ortiz, hija de la presa política venezolana Xiomara Ortiz, denunció en NTN24 que la cifra real de presos políticos en Venezuela supera los mil casos, una cantidad mayor a las estadísticas reportadas por organizaciones no gubernamentales reconocidas.

Parada Ortiz argumentó que “Venezuela es rehén de un régimen” en donde “no hay libertad de expresión desde hace muchos años”, por lo que instó a los familiares de los mismos a dejar el miedo y a reportar todos los casos.

“Ya no es momento de tener miedo, yo sé que la situación es difícil, pero es necesario que se conozcan las cifras exactas de los presos políticos. El Foro Penal maneja una cifra totalmente distinta a la realidad que manejan las ONG que llevan casos y conversaciones día a día con los familiares, estamos hablando de un número de más de mil presos políticos y eso es algo que está creciendo”, señaló.

Añadió que “el miedo ya se ha reducido un poco en Venezuela, pero es necesario que se siga levantando la voz”.

Cabe mencionar que luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, el régimen chavista ha anunciado la liberación de varias personas presas por razones políticas, aunque sin entregar detalles y nombres.

“Ahora estamos en un momento sin precedentes donde es necesario que pidamos y exijamos la libertad plena de nuestros presos políticos. Exigirle al régimen que publique una lista de a quién se excarcela, cuándo y bajo qué condiciones. Es algo que hoy desconocemos”, aseveró.

Finalmente, Parada dijo que no se conoce ningún reporte de que en esas liberaciones hayan sido excarcelados militares presos por motivos políticos: “Ningún familiar ha reportado que estén libres”, comentó.