NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En diálogo con NTN24, la defensora de derechos humanos Carmen Parada Ortiz dijo que se trata de "un número de más de mil presos políticos".

Carmen Parada Ortiz, hija de la presa política venezolana Xiomara Ortiz, denunció en NTN24 que la cifra real de presos políticos en Venezuela supera los mil casos, una cantidad mayor a las estadísticas reportadas por organizaciones no gubernamentales reconocidas.

Parada Ortiz argumentó que “Venezuela es rehén de un régimen” en donde “no hay libertad de expresión desde hace muchos años”, por lo que instó a los familiares de los mismos a dejar el miedo y a reportar todos los casos.

o

“Ya no es momento de tener miedo, yo sé que la situación es difícil, pero es necesario que se conozcan las cifras exactas de los presos políticos. El Foro Penal maneja una cifra totalmente distinta a la realidad que manejan las ONG que llevan casos y conversaciones día a día con los familiares, estamos hablando de un número de más de mil presos políticos y eso es algo que está creciendo”, señaló.

Añadió que “el miedo ya se ha reducido un poco en Venezuela, pero es necesario que se siga levantando la voz”.

Cabe mencionar que luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, el régimen chavista ha anunciado la liberación de varias personas presas por razones políticas, aunque sin entregar detalles y nombres.

o

“Ahora estamos en un momento sin precedentes donde es necesario que pidamos y exijamos la libertad plena de nuestros presos políticos. Exigirle al régimen que publique una lista de a quién se excarcela, cuándo y bajo qué condiciones. Es algo que hoy desconocemos”, aseveró.

Finalmente, Parada dijo que no se conoce ningún reporte de que en esas liberaciones hayan sido excarcelados militares presos por motivos políticos: “Ningún familiar ha reportado que estén libres”, comentó.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Regimen chavista

Cae Maduro en Venezuela

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

La presidente Claudia Sheinbaum tras ser desalojada por el temblor. (EFE y Sismológico de México)
Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

La presidente Claudia Sheinbaum tras ser desalojada por el temblor. (EFE y Sismológico de México)
Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros

James Ransone - Foto AFP
Actor

Actor recordado por su trabajo en películas de terror como 'It' y 'El teléfono negro' es hallado sin vida a los 46 años

Cartagena - Foto Canva
Cartagena

La ciudad colombiana de Cartagena prohíbe los carruajes con caballos: la medida comenzará a aplicarse antes de finalizar el 2025

El papa León XIV y María Corina Machado.
Papa León XIV

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en El Vaticano y le dijo que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela

Frontera Colombia - Venezuela - AFP
Frontera entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre