“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

La líder política y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, envió un mensaje a los familiares de los presos políticos que serán liberados, resaltó la fortaleza que han tenido durante años, en medio de la arbitrariedad y la crueldad del régimen venezolano.

Entre tanto, el presidente legítimo de Venezuela en el exilio, Edmundo González, hizo un llamado a la prudencia sobre los rumores que circulan en redes sociales sobre excarcelaciones no confirmadas hasta el momento.

Fátima Sequea Torres tiene cinco familiares presos: su hermano el capitán Antonio José Sequea Torres de la operación Gedeón 5 años y 7 meses en el Rodeo 1; su madre Merys Torres de Sequea, el cuñado del capitán Antonio José Sequea, Fernando Noya, contramaestre ciudadano español venezolano; su prima Zoris Gutiérrez Torres y su primo Humberto José Prieto, y contó en NTN24 que en la prisión donde están sus seres queridos no sabían que Nicolás Maduro había sido detenido y sacado de Venezuela.

“En la cárcel del Rodeo 1 donde tengo tres familiares presos, en un día de visitas se enteraron que Nicolás Maduro se lo habían llevado los americanos, ahí podemos ver el hermetismo con el que trabajan los custodios, pues seis días después era imposible que ni mi hermano ni ninguno de ellos supiera que Maduro se lo habían llevado de Venezuela. Comenzaron a gritar de la emoción y los guardias los amenazaron con quitarles las visitas, pero era una noticia increíble de procesar en segundos”, contó la invitada.