NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Canal de Panamá

Panamá y Estados Unidos iniciarán el lunes un entrenamiento prolongado para la protección del canal

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Canal de Panamá (AFP)
En el ejercicio participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a 50 infantes de la Marina estadounidense.

Este domingo, se confirmó que medio centenar de efectivos de la Marina de Estados Unidos y unidades de seguridad de Panamá inician el lunes un entrenamiento que se prolongará hasta febrero y que busca la protección del canal interoceánico.

Se trata del primer adiestramiento combinado de varias jornadas que están previstas para 2026 entre ambos países. Durante 2025 hubo tres ejercicios en materia de seguridad.

El entrenamiento "del 12 de enero al 26 de febrero de 2026" se realizará en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, consignó en un comunicado el ministerio de Seguridad de Panamá.

El 2 de enero, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dio por terminada la crisis con Estados Unidos, después de que Donald Trump amenazara en 2025 con recuperar el canal por estar supuestamente controlado por China.

En el ejercicio que se inaugura el lunes participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a 50 infantes de la Marina estadounidense.

El programa conjunto de entrenamiento busca "mejorar" la preparación profesional y la "capacidad de respuesta ante escenarios operacionales" y junto a otros ejercicios ya realizados buscan "la protección" del canal, indicó el comunicado.

