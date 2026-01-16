“Al ofrecer su Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado honra la liberación del pueblo venezolano”: congresista María Elvira Salazar

Durante el primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y María Corina Machado, en la Casa Blanca, la líder democrática de Venezuela le entregó la medalla del reconocimiento del Nobel de Paz al mandatario norteamericano.

Un gesto que fue catalogado por la congresista estadounidense María Elvira Salazar como un símbolo de “honra” hacia el pueblo venezolano y “reconocimiento” al mandatario norteamericano por su apoyo en la lucha por la libertad y democracia de la nación caribeña.

“Después de años de persecución, exilio y una lucha inquebrantable por la libertad, un gesto histórico habla más fuerte que cualquier discurso”, expresó la legisladora respecto al trabajo de Machado en su país.

En cuanto a la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz de Machado hacia el presidente Donald Trump, la legisladora lo catalogó como símbolo de agradecimiento por su apoyo en la búsqueda de la liberación de Venezuela, que durante más de 25 años ha estado sometida bajo el régimen chavista.

“Al ofrecer su Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado honra la liberación del pueblo venezolano y reconoce al presidente”, manifestó la legisladora por medio de sus redes sociales.

Asimismo, destacó el trabajo de Machado como: “patriotismo sin cálculo y un liderazgo forjado en el sacrificio”. Esto haciendo referencia al papel que ha tenido durante años la líder democrática de Venezuela en busca de la libertad de su nación.

La entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 al jefe del Estado republicano por parte de María Corina se dio durante el primer encuentro entre ambos en territorio norteamericano.

Tras la reunión, la líder opositora expuso el motivo por el cual tomó la decisión de darle este reconocimiento al presidente Donald Trump, señalando que es un acto de agradecimiento “por su compromiso con nuestra libertad (de Venezuela)".

Este gesto por parte de María Corina se da luego de varios meses de que el mandatario norteamericano mostrara su inconformidad hacia el Comité Noruego del Nobel, por no haberle otorgado este galardón.

Asimismo, este encuentro, uno de los más esperados tras la caída de Nicolás Maduro, se da días después de que este (Maduro) fuera derrocado en medio de un operativo militar de los Estados Unidos, por medio del cual fue capturado la cabeza del régimen junto a su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense, donde enfrentan la justicia de ese país.