¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

El Estado de México, limítrofe con la capital Ciudad de México y una de las más pobladas de esta nación, continúa siendo azotado por situaciones de violencia e inseguridad, acciones lideradas por los carteles que constantemente viven en una disputa de territorios, acciones que afectan a la población civil.

En Mesa de Periodistas analizamos esta situación que cada vez desata más preocupación en los ciudadanos mexicanos, que no ven acciones eficaces para mitigar esta situación por parte de los gobernantes.

“El Estado de México se ha distinguido negativamente por el hecho de ser uno de los estados donde se han cometido más feminicidios durante los últimos años, desde 2015, y el presupuesto correspondiente que se dio para prevenir esta calamidad, pero que hasta la fecha no ha sido útil, pues los índices aumentaron y los acosos a mujeres en todas las formas continúan, lo cual lo sigue catalogando como un estado violento”, manifestó José Reveles, periodista en temas de narcotráfico, teniendo en cuenta uno de los factores de violencia que se viven allí.

Al ser un estado fronterizo con ciudades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, básicamente con tres cuartos del país, lo convierte en un lugar “muy vulnerable para la comunidad”; pues para las autoridades locales les es difícil lo que sucede en las puertas fronterizas para garantizar un cuidado y un orden. Esto hace difícil poner en “orden a la propia delincuencia organizada”, según David Fuentes, periodista y escritor mexicano.

“Las redes criminales se han enquistado”, indicó Ulises Castellanos, director de Zona Zero, quien considera que esto genera “una zona trivial; esto quiere decir que es una fantasía que se está siendo controlada o gobernada”, esto teniendo en cuenta los altos índices de violencia e inseguridad que se han vivido durante la década y que ha sido complejo para los líderes locales implementar estrategias en la mitigación de esta crisis que afecta a la población.