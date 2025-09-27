NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
La ciudad más poblada de México afronta una crisis en materia de seguridad que los gobernantes de turno aún no han logrado disminuir.

El Estado de México, limítrofe con la capital Ciudad de México y una de las más pobladas de esta nación, continúa siendo azotado por situaciones de violencia e inseguridad, acciones lideradas por los carteles que constantemente viven en una disputa de territorios, acciones que afectan a la población civil.

En Mesa de Periodistas analizamos esta situación que cada vez desata más preocupación en los ciudadanos mexicanos, que no ven acciones eficaces para mitigar esta situación por parte de los gobernantes.

“El Estado de México se ha distinguido negativamente por el hecho de ser uno de los estados donde se han cometido más feminicidios durante los últimos años, desde 2015, y el presupuesto correspondiente que se dio para prevenir esta calamidad, pero que hasta la fecha no ha sido útil, pues los índices aumentaron y los acosos a mujeres en todas las formas continúan, lo cual lo sigue catalogando como un estado violento”, manifestó José Reveles, periodista en temas de narcotráfico, teniendo en cuenta uno de los factores de violencia que se viven allí.

Al ser un estado fronterizo con ciudades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, básicamente con tres cuartos del país, lo convierte en un lugar “muy vulnerable para la comunidad”; pues para las autoridades locales les es difícil lo que sucede en las puertas fronterizas para garantizar un cuidado y un orden. Esto hace difícil poner en “orden a la propia delincuencia organizada”, según David Fuentes, periodista y escritor mexicano.

o

“Las redes criminales se han enquistado”, indicó Ulises Castellanos, director de Zona Zero, quien considera que esto genera “una zona trivial; esto quiere decir que es una fantasía que se está siendo controlada o gobernada”, esto teniendo en cuenta los altos índices de violencia e inseguridad que se han vivido durante la década y que ha sido complejo para los líderes locales implementar estrategias en la mitigación de esta crisis que afecta a la población.

Temas relacionados:

Inseguridad

Violencia

Ciudad de México

Políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Henrique Capriles

Dudar del Cartel de los Soles y asegurar que Maduro está dispuesto al diálogo: las declaraciones desconcertantes de Capriles

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en el US Open el 29 de agosto de 2025. (EFE)
Abierto de Estados Unidos

Así fue el extraño punto con el que la bielorrusa Aryna Sabalenka ganó su partido en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos: por unos segundos ni festejó

Seleccióin Colombia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

"Colombia va a salir a perder tiempo y provocar, están atemorizados": periodista venezolano en la previa del crucial juego de La Vinotinto en Eliminatorias

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Falcao | Foto: EFE
Falcao

Falcao se sinceró sobre la dura lesión que lo dejó fuera del Mundial de 2014: “me quebré y no aguanté más”

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Javier Gandolfi no continuaría en Atlético Nacional - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Javier Gandolfi dejaría la dirección técnica de Atlético Nacional; los candidatos a reemplazarlo serían extranjeros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda