El avión militar más rápido jamás construido: la joya de EE. UU. que nunca ha sido derribada por fuego enemigo

Para la época de la guerra fría, en secreto se construyó el avión más rápido de la historia, todo empezó a finales de la década de 1950, cuando Clarence “Kelly” Johnson y su grupo ultrasecreto de ingenieros conocidos como “Skunk Works” de la corporación Lockheed lo diseñaron.

Su desarrollo fue impulsado para ser un avión espía de reconocimiento estratégico y recibió el nombre de Lockheed SR-71 Blackbird, su diseño y capacidad se basó en la estructura del A-12, un avión que pertenecía a un programa de alto secreto y acceso especial operado por la CIA.

El avión militar A-12 fue remplazado tiempo después por el Lockheed SR-71, ya que poseía capacidades y estructuras más avanzadas. El caza SR-71 desempeño un papel importante en la Guerra Fría, asimismo, realizaron misiones en escenarios críticos como Medio Oriente, Vietnam y Corea del Norte.

Entre las características más destacadas del Lockheed SR-71 Blackbird están:

Velocidad de más de 3.540 Km/h

Su altitud de vuelo era por encima de los 26.000 metros, lo que los mantenía fuera del alcance de algunos cazas y misiles.

Fuselaje de titanio para resistir altas temperaturas generadas durante vuelo supersónico de hasta 370° C.

Dos motores turborreactores Pratt &Whitney J58, uno de los más poderoso en su época.

Como resultado a sus capacidades impresionantes, el Lockheed SR-71 Blackbird nunca fue derribado por el fuego enemigo. Sin embargo, su fiabilidad era un problema, puesto que 12 de 32 se perdieron en accidentes.

Adicionalmente, era un avión complicado de operar y volar, sus altos costos de operación y mantenimiento lo hicieron estar fuera de operación, a medida que se desarrollaron satélites de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados, se reemplazó el SR-71, ya que los otros son más económicos y efectivos para cumplir misiones de inteligencia.

Finalmente, pese a su retiro, el Lockheed SR-71, sigue siendo un icono para la aviación militar y hasta el momento ningún caza ha podido superar su velocidad.