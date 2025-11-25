NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Aviones de combate

El avión militar más rápido jamás construido: la joya de EE. UU. que nunca ha sido derribada por fuego enemigo

noviembre 25, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Avión militar | Foto: U.S. Navy
Avión militar | Foto: U.S. Navy
El avión funcionaba como reconocimiento estratégico, y alcanzaba velocidades de más de 3.500 Km/h.

Para la época de la guerra fría, en secreto se construyó el avión más rápido de la historia, todo empezó a finales de la década de 1950, cuando Clarence “Kelly” Johnson y su grupo ultrasecreto de ingenieros conocidos como “Skunk Works” de la corporación Lockheed lo diseñaron.

o

Su desarrollo fue impulsado para ser un avión espía de reconocimiento estratégico y recibió el nombre de Lockheed SR-71 Blackbird, su diseño y capacidad se basó en la estructura del A-12, un avión que pertenecía a un programa de alto secreto y acceso especial operado por la CIA.

El avión militar A-12 fue remplazado tiempo después por el Lockheed SR-71, ya que poseía capacidades y estructuras más avanzadas. El caza SR-71 desempeño un papel importante en la Guerra Fría, asimismo, realizaron misiones en escenarios críticos como Medio Oriente, Vietnam y Corea del Norte.

Entre las características más destacadas del Lockheed SR-71 Blackbird están:

  • Velocidad de más de 3.540 Km/h
  • Su altitud de vuelo era por encima de los 26.000 metros, lo que los mantenía fuera del alcance de algunos cazas y misiles.
  • Fuselaje de titanio para resistir altas temperaturas generadas durante vuelo supersónico de hasta 370° C.
  • Dos motores turborreactores Pratt &Whitney J58, uno de los más poderoso en su época.

Como resultado a sus capacidades impresionantes, el Lockheed SR-71 Blackbird nunca fue derribado por el fuego enemigo. Sin embargo, su fiabilidad era un problema, puesto que 12 de 32 se perdieron en accidentes.

o

Adicionalmente, era un avión complicado de operar y volar, sus altos costos de operación y mantenimiento lo hicieron estar fuera de operación, a medida que se desarrollaron satélites de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados, se reemplazó el SR-71, ya que los otros son más económicos y efectivos para cumplir misiones de inteligencia.

Finalmente, pese a su retiro, el Lockheed SR-71, sigue siendo un icono para la aviación militar y hasta el momento ningún caza ha podido superar su velocidad.

Temas relacionados:

Aviones de combate

Militar

Fuerza Aérea

Estados Unidos

Aviones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Asteroide 2025 OW | Foto NASA
Nasa

La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

Spotify - YouTube - Fotos por Canva
Música

Spotify anunció importante cambio en su plataforma y competirá con YouTube

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
DEA | Foto AFP
Narcotráfico

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Lewis Jiménez
Crisis económica en Venezuela

Periodista venezolano es descubierto en la indigencia por tiktoker y se vuelve viral

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Submarino con drogas / FOTO: Captura de video
Narcolancha

Liberan a sobreviviente del bombardeo a submarino que transportaba cocaína en el Caribe

Músico - Foto referencial AFP
Crisis económica en Venezuela

Trabajo independiente, inestabilidad y multiactividad: La realidad laboral del músico venezolano

Camilo Castro
Detenciones arbitrarias

Ciudadano francés secuestrado en Venezuela fue liberado: "Camilo Castro está libre", dijo Macrón

La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
Elecciones

Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en primera prueba electoral de Trump tras el inicio de su segundo mandato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre