Vuelco total en la Fórmula 1 tras descalificación de los dos pilotos de McLaren: estas son las cuentas de Verstappen para lograr nuevo título

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 está vivo tras el triunfo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) el sábado en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas.

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que con su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

De esta manera Verstappen, quien hace un par de meses no figuraba en la lista de posibles ganadores del mundial de este año, podría lograr su quinto título en la Gran Carpa.

Para lograrlo debe ganar las dos carreras que restan, esperar que Norris no logre subirse en ellas, como mínimo, al podio, y quedar arriba del británico en el sprint que falta.

Por ello y pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Qatar si termina el fin de semana con dos puntos más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera "los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm", por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que "la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones" por parte de McLaren.

"Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico del campeonato tras dos sólidas actuaciones de ambos durante todo el fin de semana", declaró el director de McLaren Andrea Stella en un comunicado.

Stella precisó que la escudería está investigando "las razones de este comportamiento del coche" y destacó que "como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria".

El gran beneficiado de la descalificación de los McLaren es Verstappen, que ahora ve relanzadas sus opciones de conquistar un quinto campeonato consecutivo tras imponerse en Las Vegas con una amplia distancia de 20.741 segundos de ventaja sobre Norris.

La carrera ya se torció para Norris desde la primera curva, cuando dejó escapar la 'pole position'. El piloto de McLaren se pasó de frenada y permitió que lo adelantaran tanto Verstappen como George Russell, de Mercedes.

Norris superó después a su compatriota Russell, quien acabó completando el podio con el tercer lugar, pero no encontró resquicios para alcanzar a Verstappen bajo los neones de la célebre avenida de los casinos.

"Cometí el error en la primera curva", señaló el británico. "Hay que ser agresivo en la primera curva, pero fui demasiado agresivo y lo pagué".

Piastri, de su lado, sigue sin levantar cabeza al ser superado por su compañero de garaje por séptimo fin de semana consecutivo y vio cómo sus sueños de título se alejaron de forma casi definitiva.

Admitiendo que sus opciones al título son escasas, Verstappen se rebeló el sábado a la eliminación anticipada con otra clase magistral, en el mismo escenario donde el año pasado celebró su cuarto título mundial consecutivo.

En las dos noches anteriores, el neerlandés había sido superado en los ensayos y la clasificación por los McLaren, que se adaptaron mejor a las condiciones de frío y humedad.

Este sábado, alejada ya la lluvia del desierto de Nevada, Verstappen impuso su talento sobre el trazado seco comenzando por el adelantamiento inicial, en el que contuvo el movimiento de Norris para bloquearlo.

El tetracampeón mundial conservó la punta de la carrera durante el resto de las 50 vueltas hasta celebrar su sexta victoria de la temporada y 69 de su carrera.

Numerosas personalidades acudieron a la tercera edición del Gran Premio de Las Vegas, donde la Fórmula 1 estuvo cuatro décadas ausente hasta su regreso en 2023.

Estrellas de la música, como Beyoncé y Jay-Z, y del cine, como Ben Affleck, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas y Al Pacino, no se perdieron esta cita con un deporte cuya popularidad se ha disparado en los últimos años en Estados Unidos.