Diputado brasileño causa caótica escena en la sesión de votación de proyecto de ley que buscaría reducir la condena de Jair Bolsonaro

Este martes, la Cámara de Diputados de Brasil se convirtió en el centro de un episodio insólito en el que un diputado tuvo que ser sacado por la fuerza.

El diputado Glauber Braga tuvo que ser desalojado por la fuerza por varios policías legislativos por ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados y denunciar una “ofensiva golpista”.

"Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas", dijo el diputado Braga, del Partido Socialismo y Libertad, antes de ser desalojado por la fuerza.

Está previsto que Braga sea objeto el miércoles de una votación sobre la revocación de su mandato, tras ser acusado de agredir a un manifestante en una sesión el año pasado.

En la transmisión televisiva oficial se ve cuando Braga es sacado del recinto por la policía legislativa interrumpiendo la sesión de votación del proyecto de ley que podría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro.

El proyecto de ley, introducido este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De aplicarse, daría libertad condicional a más de un centenar de seguidores de Bolsonaro que se encuentran presos por el intento de golpe de Estado el pasado 8 de enero de 2023.

Bolsonaro fue condenado en septiembre de este año por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

Según el texto, la propuesta lo que busca es “la planificación” de Brasil.

Y de ser aprobada por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, el exmandatario tendrá una reducción de 27 años y tres meses a una condena de más o menos dos años y cuatro meses.

La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial, según el texto del proyecto.