"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistió a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 que se llevó a cabo en Oslo, Noruega.

El mandatario ecuatoriano felicitó a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, por el reconocimiento que destaca y premia su lucha por la libertad del pueblo venezolano.

"Muy contento por el premio Nobel de paz a María Corina, y también muy contento de que va a poder ver a su familia después de algún tiempo, de que va a poder estar acá con un premio que se lo merece ella", expresó.

Para analizar este tema, Hugo Constante, periodista del medio Ecuador Chequea, y Esteban Cárdenas, periodista y analista, conversaron con Club de Prensa Ecuador de NTN24.

Constante comentó que “es muy importante este reconocimiento a María Corina Machado porque Ecuador alberga a miles de venezolanos que por la situación que atraviesa su país se han visto obligados a salir a tierras extranjeras”.

Y enfatizó que la asistencia de Daniel Noboa en la ceremonia “es importante la presencia del mandatario para respaldar la democracia en la región”.

Mientras que Cárdenas destacó que “la presencia de Daniel Noboa en este evento da un mensaje de internacional hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela”.

“Es un mensaje en el que Daniel Noboa se posiciona en un punto especifico frente a la política regional, pero también es un mensaje hacia la política interna”, añadió.