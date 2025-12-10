NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Daniel Noboa

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El mandatario ecuatoriano felicitó a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, por el reconocimiento.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistió a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 que se llevó a cabo en Oslo, Noruega.

El mandatario ecuatoriano felicitó a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, por el reconocimiento que destaca y premia su lucha por la libertad del pueblo venezolano.

"Muy contento por el premio Nobel de paz a María Corina, y también muy contento de que va a poder ver a su familia después de algún tiempo, de que va a poder estar acá con un premio que se lo merece ella", expresó.

o

Para analizar este tema, Hugo Constante, periodista del medio Ecuador Chequea, y Esteban Cárdenas, periodista y analista, conversaron con Club de Prensa Ecuador de NTN24.

Constante comentó que “es muy importante este reconocimiento a María Corina Machado porque Ecuador alberga a miles de venezolanos que por la situación que atraviesa su país se han visto obligados a salir a tierras extranjeras”.

Y enfatizó que la asistencia de Daniel Noboa en la ceremonia “es importante la presencia del mandatario para respaldar la democracia en la región”.

Mientras que Cárdenas destacó que “la presencia de Daniel Noboa en este evento da un mensaje de internacional hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela”.

“Es un mensaje en el que Daniel Noboa se posiciona en un punto especifico frente a la política regional, pero también es un mensaje hacia la política interna”, añadió.

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Ecuador

María Corina Machado, Nobel de Paz

Premio Nobel de la Paz

Noruega

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega (EFE)
Régimen venezolano

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Maduro arremete contra las amenazas de Estados Unidos y asegura que Venezuela enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia”

El senador republicano Rick Scott. (EFE)
Rick Scott

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

Recién nacidos - Canva
Salud

Votan en EE. UU. a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos

Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega (EFE)
Régimen venezolano

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Maduro arremete contra las amenazas de Estados Unidos y asegura que Venezuela enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia”

El senador republicano Rick Scott. (EFE)
Rick Scott

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Xiomara Castro - AFP
Elecciones

Cuando se proyecta una dura derrota para el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, la presidente dice que los comicios están “viciados de nulidad”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre