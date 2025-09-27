“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

El pasado lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas del Estado de México informaron que encontraron los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez, B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, luego de haber sido reportados como desaparecidos.

Un hecho que durante los últimos días ha dado varios giros, entre ellos la vinculación de la influencer y actriz venezolana Angie Miller, quien llevaba una relación con King y la cual habría sido la última en verlos con vida el día de los hechos.

La mujer fue capturada debido al proceso de investigación que se adelanta frente a este caso, pero luego fue dejada en libertad por falta de pruebas.

Ante esta situación, el periodista Abel Martínez, de la cadena Mega Noticias, México, entregó detalles de cómo las autoridades mexicanas adelantan las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este caso en el que los artistas colombianos perdieron la vida.

“La autoridad mexicana, por unas diferentes instituciones: una fiscalía de la capital y de la Ciudad de México, una fiscalía de una entidad vecina del Estado de México y autoridades federales, está investigando este caso”, señaló Martínez.

Situación que ha llevado a que se consideren varias versiones frente a este caso, hecho que ha llevado a que cada una de estas entidades tenga una posible situación.

“La primera línea de investigación indicó que los hechos tenían que ver con un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, debido a que en el lugar donde se encontraron los restos de los artistas había un mensaje presuntamente escrito por el grupo criminal ‘La Familia Michoacana’; esto por el lado de la fiscalía de la Ciudad de México.

Entre tanto, desde el Estado de México señalaron que estos hechos estarían relacionados con una organización criminal denominada “la Unión Tepito”, los cuales, para desviar el caso, habrían puesto el nombre de otra banda con la intención de “distraer a las autoridades y desviar a la opinión pública”.

En cuanto a la tercera línea de investigación, es la que tuvo en cuenta a la actriz e influencer venezolana Angie Miller, quien fue detenida por una “unidad antisecuestro de una institución mexicana de la Ciudad de México”, la cual en un inicio la habría relacionado con el crimen, pero debido a que no se encontraron pruebas suficientes, fue dejada en libertad.

Aunque hay varias entidades judiciales adelantando este caso, al parecer no estaría trabajando de la mano, como se ha señalado desde el gobierno mexicano.

“Tenemos desafortunadamente muchas instituciones metidas en esta investigación; se afirma desde el gobierno central que están coordinadas, pero hasta el momento ninguna ha emitido mensaje puntual y claro respecto a la línea de investigación que llevan, ni avances relevantes”, puntualizó Abel Martínez.