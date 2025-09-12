NTN24
Suicidio

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para prevenir el suicidio, los expertos recomiendan no callar y pedir ayuda cuando sea necesario. También es fundamental acercarse a quienes muestran signos de malestar, sin juzgar y con disposición para escuchar.

El suicidio se ha convertido en una pandemia silenciosa que cobra la vida de una persona cada 40 segundos en todo el mundo.

Esta alarmante estadística fue revelada durante la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, resaltando la urgente necesidad de abordar la salud mental y romper el silencio que rodea este tema.

Según los datos presentados, más de 720.000 personas mueren por suicidio anualmente a nivel global. Preocupantemente, se ha convertido en la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

El 79% de los casos ocurre en países de ingresos bajos y medios, evidenciando una clara desigualdad en el acceso a servicios de salud mental.

o

Al respecto, el psicólogo clínico Leocadio Martín señaló que las señales de alerta no siempre son evidentes, pero suelen manifestarse como cambios en el comportamiento. "Encontramos aislamiento, frases del tipo 'ya no aguanto más' o 'todo estaría mejor sin mí', pérdida de interés por cosas que antes importaban, cambios bruscos en el sueño y la alimentación", explica el experto.

Martín enfatiza la importancia de no minimizar estas señales y actuar a tiempo. "A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza", afirma. El especialista destaca que compartir sentimientos y tener la capacidad de escuchar pueden ser cruciales en la prevención.

Un dato sorprendente es que el género masculino es el más afectado por el suicidio. Martín atribuye esto a mandatos culturales que dificultan a los hombres expresar sus emociones y pedir ayuda. "Se ha normalizado el 'aguanta' o 'tira para adelante', sin atender al coste emocional que esto tiene", señala.

Para prevenir el suicidio, los expertos recomiendan no callar y pedir ayuda cuando sea necesario. También es fundamental acercarse a quienes muestran signos de malestar, sin juzgar y con disposición para escuchar. Mantener rutinas saludables, fomentar el apoyo mutuo y preservar el sentido de comunidad son otras estrategias clave.

