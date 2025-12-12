"Estoy de acuerdo con María Corina: al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo": Antonio De La Cruz, analista político

El analista político Antonio De la Cruz, presidente de Inter-American Trends, dio su punto de vista sobre la entrevista que ofreció hace pocas horas la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, para NTN24.

“Estoy de acuerdo con María Corina en términos sobre la inestabilidad del régimen, porque al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo”, expresó De la Cruz.

“Todo esto a partir de la decisión que tome el presidente Donald Trump, cuando lo considere oportuno”, acotó.

Asimismo, el entrevistado se refirió a una afirmación de la premio Nobel de la Paz, cuando esta dice que “nunca Venezuela había estado tan cerca de la libertad”, misma que ha estado secuestrada por más de dos décadas por el chavismo.

“El Nobel representa un quiebre dentro de esta lucha por la libertad en Venezuela, hoy María Corina Machado siendo la Nobel del 2025 permite acelerar, ser un catalizaron para las decisiones que terminan en términos de recuperar la libertad y la democracia”, sostuvo.

“María Corina reafirmó que no hay paz sin democracia y no hay democracia sin libertad”, remarcó Antonio De La Cruz para el canal de las Américas.

Referente a la eventual operación terrestre en Venezuela por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos para desarticular al Cartel de los Soles, en analista político hizo énfasis.

“Atacar a activos del Cartel de los Soles dentro de Venezuela dejaría un quiebre dentro de las fuerzas armadas (venezolanas), pero también daños colaterales, y posibles bajas de las fuerzas militares estadounidenses, Trump sigue presionando dentro de su esquema de negociación”, añadió.

Estados Unidos ha intensificado recientemente su despliegue militar en el Caribe como parte de la operación "Southern Spear" (Lanza del Sur), con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y ejercer presión sobre la dictadura de Venezuela.

Este despliegue, uno de los mayores en años, incluye un aumento significativo de activos navales y aéreos en la región.