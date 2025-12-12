NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estoy de acuerdo con María Corina: al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo": Antonio De La Cruz, analista político

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para el también presidente de Inter-American Trends, el presidente Trump "sigue presionando al régimen de Venezuela dentro de su esquema de negociación".

El analista político Antonio De la Cruz, presidente de Inter-American Trends, dio su punto de vista sobre la entrevista que ofreció hace pocas horas la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, para NTN24.

o

“Estoy de acuerdo con María Corina en términos sobre la inestabilidad del régimen, porque al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo”, expresó De la Cruz.

“Todo esto a partir de la decisión que tome el presidente Donald Trump, cuando lo considere oportuno”, acotó.

Asimismo, el entrevistado se refirió a una afirmación de la premio Nobel de la Paz, cuando esta dice que “nunca Venezuela había estado tan cerca de la libertad”, misma que ha estado secuestrada por más de dos décadas por el chavismo.

“El Nobel representa un quiebre dentro de esta lucha por la libertad en Venezuela, hoy María Corina Machado siendo la Nobel del 2025 permite acelerar, ser un catalizaron para las decisiones que terminan en términos de recuperar la libertad y la democracia”, sostuvo.

o

“María Corina reafirmó que no hay paz sin democracia y no hay democracia sin libertad”, remarcó Antonio De La Cruz para el canal de las Américas.

Referente a la eventual operación terrestre en Venezuela por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos para desarticular al Cartel de los Soles, en analista político hizo énfasis.

“Atacar a activos del Cartel de los Soles dentro de Venezuela dejaría un quiebre dentro de las fuerzas armadas (venezolanas), pero también daños colaterales, y posibles bajas de las fuerzas militares estadounidenses, Trump sigue presionando dentro de su esquema de negociación”, añadió.

Estados Unidos ha intensificado recientemente su despliegue militar en el Caribe como parte de la operación "Southern Spear" (Lanza del Sur), con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y ejercer presión sobre la dictadura de Venezuela.

o

Este despliegue, uno de los mayores en años, incluye un aumento significativo de activos navales y aéreos en la región.

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Jeannette Jara y José Antonio Kast | Foto: AFP
Elecciones en Chile

Segunda vuelta electoral en Chile: los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara a su próximo presidente

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Cristiano Ronaldo/ James Rodríguez - Foto AFP
Mundial 2026

Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026 en el que Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo por primera vez en la historia

Claudia Sheinbaum, presidente de México -. Foto: EFE
Economía

Nuevos datos económicos en México: ¿parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

Estafa

José Youssef Boutros, dueño de Café Kaldi, es sentenciado por estafar $ 1.5 millones en Venezuela en la "trama cripto"

Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño en Estados Unidos - Foto: EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Migrante salvadoreño Kilmar Abrego García queda en libertad tras decisión de un juez pese a promesa de expulsión de Trump

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

