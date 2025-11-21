NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Gastronomía

Capital en Sudamérica se ve beneficiada por novedoso proyecto de tradición europea: así funciona

noviembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Cinepolitana
Foto: Cinepolitana
Aunque el lugar se originó como parte de una experiencia ligada al cine, actualmente funciona de manera independiente.

Una capital sudamericana se está viendo beneficiada por un novedoso proyecto de tradición europea ubicado en un importante sector de la ciudad desde donde contribuye con el sector gastronómico.

Se trata de 'Cinepolitana', que ha contribuido positivamente a Bogotá, Colombia, una de las capitales culturales más importantes de Sudamérica, que además funciona como punto clave de la región andina.

o

A partir de una relación cultural, la cocina italiana se ha hecho cada vez más presente con distintas propuestas en la ciudad, caracterizada y reconocida internacionalmente por contar con una amplia variedad de cocinas del mundo.

Cinepolitana, ubicado en el Parque de la 93 de la ciudad, uno de los principales distritos comerciales de la urbe, cabe resaltar, ha funcionado también como una referencia hacia el sector del entretenimiento en la que es a su vez una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Y es que dicho restaurante es operado por la compañía de exhibición y distribución de cine más grande del país, Cine Colombia, donde se originó como parte de su línea gastronómica y estuvo vinculada en sus inicios a la experiencia de la pantalla grande.

o

En la actualidad, sin embargo, el lugar funciona de manera independiente y con identidad propia, por lo que ya no es necesariamente parte de una experiencia inmersiva del cine.

El menú del restaurante, entretanto, gira en torno a preparaciones que han acompañado por décadas la vida diaria de los bogotanos, según informa la marca en su portal.

"Las pizzas al horno de piedra —entre ellas la margarita, la cuatro quesos o la vegetariana— mantienen la esencia clásica de la tradición italiana, mientras que las pastas, como la napolitana con mozzarella de búfala, retoman recetas sencillas que se han integrado al repertorio familiar de la ciudad", dice Cinepolitana.

El lugar, por demás, y de acuerdo con lo reportado por los usuarios en las redes sociales de la página, está diseñado para conversar "sin prisa", con mesas amplias para grupos, "ambiente acogedor" y carta de vinos y coctelería.

o

Propuestas afines son respaldadas, entretanto, por la Alcaldía de la capital sudamericana con programas como 'Sabor Bogotá', 'Zona Ksera' y 'Bogotá Gourmet', entre otros, que buscan que sectores como este continúen amplificándose para el beneficio común.

Temas relacionados:

Gastronomía

Curiosidades

Bogotá

Italia

Restaurante

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis - Foto @jamieleecurtis
Cine

Esta es la fecha de estreno de 'Otro viernes de locos' en streaming tras su éxito en cines

Enfrentamiento en Miss Universo | Foto EFE
Polémica

Entre lágrimas termina altercado entre organizador de Miss Universo y Miss México; hasta la presidente Sheinbaum se pronunció

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Cierre de radios en Venezuela
Cierre

Dos emisoras de radio en Sucre se suman a la larga lista de medios cerrados en Venezuela

Vladimir Putin - Foto: EFE
Putin

Putin anuncia la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear pese a advertencia de Trump

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Corea del Sur

Estos son los cuatro estados de Venezuela a los que Corea del Sur prohíbe viajar

Cohete Blue Origin - AFP
Espacio

Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre