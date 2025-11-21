Capital en Sudamérica se ve beneficiada por novedoso proyecto de tradición europea: así funciona

Una capital sudamericana se está viendo beneficiada por un novedoso proyecto de tradición europea ubicado en un importante sector de la ciudad desde donde contribuye con el sector gastronómico.

Se trata de 'Cinepolitana', que ha contribuido positivamente a Bogotá, Colombia, una de las capitales culturales más importantes de Sudamérica, que además funciona como punto clave de la región andina.

A partir de una relación cultural, la cocina italiana se ha hecho cada vez más presente con distintas propuestas en la ciudad, caracterizada y reconocida internacionalmente por contar con una amplia variedad de cocinas del mundo.

Cinepolitana, ubicado en el Parque de la 93 de la ciudad, uno de los principales distritos comerciales de la urbe, cabe resaltar, ha funcionado también como una referencia hacia el sector del entretenimiento en la que es a su vez una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Y es que dicho restaurante es operado por la compañía de exhibición y distribución de cine más grande del país, Cine Colombia, donde se originó como parte de su línea gastronómica y estuvo vinculada en sus inicios a la experiencia de la pantalla grande.

En la actualidad, sin embargo, el lugar funciona de manera independiente y con identidad propia, por lo que ya no es necesariamente parte de una experiencia inmersiva del cine.

El menú del restaurante, entretanto, gira en torno a preparaciones que han acompañado por décadas la vida diaria de los bogotanos, según informa la marca en su portal.

"Las pizzas al horno de piedra —entre ellas la margarita, la cuatro quesos o la vegetariana— mantienen la esencia clásica de la tradición italiana, mientras que las pastas, como la napolitana con mozzarella de búfala, retoman recetas sencillas que se han integrado al repertorio familiar de la ciudad", dice Cinepolitana.

El lugar, por demás, y de acuerdo con lo reportado por los usuarios en las redes sociales de la página, está diseñado para conversar "sin prisa", con mesas amplias para grupos, "ambiente acogedor" y carta de vinos y coctelería.

Propuestas afines son respaldadas, entretanto, por la Alcaldía de la capital sudamericana con programas como 'Sabor Bogotá', 'Zona Ksera' y 'Bogotá Gourmet', entre otros, que buscan que sectores como este continúen amplificándose para el beneficio común.