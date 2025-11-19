NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Ranking FIFA

La FIFA actualiza su ranking: la Vinotinto escala posiciones y Colombia queda cerca de ser cabeza de grupo del Mundial

noviembre 19, 2025
Por: Sergio García Hernández
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Los 12 cabezas de grupo e integrantes del bombo 1, cabe recordar, serán Estados Unidos, Canadá y México, que son sedes del torneo, y las mejores nueve selecciones del ranking FIFA.

La FIFA actualizó este miércoles su ranking de selecciones luego del final de las eliminatorias de la UEFA y de la Concacaf, y de una jornada de amistosos que culminó el martes con varios encuentros emocionantes.

Esta última actualización del ranking es fundamental pues define los bombos que ocuparán las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 en el sorteo pactado para el próximo mes de diciembre.

o

El escalafón, que se espera que además sea el último publicado por la FIFA en este 2025, dejó en la primera posición a España. A la ‘Roja’ le siguen Argentina y Francia, protagonistas de la final de Qatar 2022, en el podio.

El ‘top 5’ del ranking de la FIFA lo complementaron Inglaterra y Brasil. La selección sudamericana dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, de hecho, escaló dos posiciones en el ranking tras ascender desde la séptima posición.

Brasil subió a expensas de Portugal y Países Bajos que bajaron, cada uno, una posición y ahora se ubican en el sexto y séptimo lugar del ranking.

El octavo lugar lo ocupa la selección de Bélgica y el ‘top 10’ de mejores selecciones del planeta lo completan Alemania y Croacia que se ubican en la novena y décima casilla respectivamente. La posición 11, entre tanto, la ocupa Marruecos, que se aprovechó de la fuerte caída de Italia que descendió desde el puesto nueve hasta el 12.

Colombia aparece entonces en la posición 13, seguida de las selecciones de Estados Unidos y México. Los cafeteros se quedaron ad portas de ser cabeza de grupo, pero tendrán que conformarse con integrar el bombo dos en el sorteo.

Las 12 cabezas de grupo e integrantes del bombo 1, cabe recordar, serán Estados Unidos, Canadá y México, que son sedes del torneo, y las mejores nueve selecciones del ranking FIFA clasificadas al Mundial.

En otros movimientos del ranking, la FIFA premió con un ascenso de dos posiciones a la selección venezolana que en la última fecha de amistosos se impuso a Australia por 1 a 0 en la primera presentación y cayó ante Canadá en su segunda salida por 2 a 0.

o

De esta manera la Vinotinto subió desde la casilla 50 a la 48 en lo que podría ser un primer paso para reconstruir su proceso futbolístico en el ahora objetivo de luchar por una plaza en el Mundial de 2030.

Este es el ranking de la FIFA tras su actualización de 2026:

1. España:

2. Argentina

3. Francia

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Portugal

7. Países Bajos

8. Bélgica

9. Alemania

10. Croacia

11. Marruecos

12. Italia

13. Colombia

14. Estados Unidos

15. México

16. Uruguay

17. Suiza

18. Japón

19. Senegal

20. Irán

23. Ecuador

27. Canadá

39. Paraguay

48. Venezuela

52. Perú

53. Chile

76. Bolivia

Temas relacionados:

Ranking FIFA

Mundial 2026

Copa del Mundo

Selección Colombia

La Vinotinto

Fútbol europeo

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Deportes

Ver más
Messi | Foto: EFE
Messi

Messi dejó un mensaje lleno de nostalgia en su regreso al Camp Nou y reavivó las esperanzas de los culés: "Ojalá algún día pueda volver"

David Villa, exfutbolista español / FOTO: EFE
Fútbol

David Villa, campeón del mundo con España, reveló los defensas más complicados que enfrentó en su carrera; dos son colombianos

Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: EFE
Mundial 2026

Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Fallas

Estas han sido algunas aplicaciones afectadas, incluidas varias de Colombia, por fallo de servidores de gigante estadounidense: ¿Qué se sabe sobre la caída?

Ali Zaki Hage
Terrorismo

La vida nada secreta de Ali Hage, el terrorista más buscado de Panamá detenido en Venezuela

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Actor británico Tom Felton - Foto: EFE
Harry Potter

Brodway explota en aplausos por 'Draco Malfoy': 15 años después el actor británico Tom Felton volvió a interpretar a su icónico personaje

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

Así fue la defensa "categórica" del régimen de Venezuela a Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre