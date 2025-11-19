La FIFA actualiza su ranking: la Vinotinto escala posiciones y Colombia queda cerca de ser cabeza de grupo del Mundial

La FIFA actualizó este miércoles su ranking de selecciones luego del final de las eliminatorias de la UEFA y de la Concacaf, y de una jornada de amistosos que culminó el martes con varios encuentros emocionantes.

Esta última actualización del ranking es fundamental pues define los bombos que ocuparán las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 en el sorteo pactado para el próximo mes de diciembre.

El escalafón, que se espera que además sea el último publicado por la FIFA en este 2025, dejó en la primera posición a España. A la ‘Roja’ le siguen Argentina y Francia, protagonistas de la final de Qatar 2022, en el podio.

El ‘top 5’ del ranking de la FIFA lo complementaron Inglaterra y Brasil. La selección sudamericana dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, de hecho, escaló dos posiciones en el ranking tras ascender desde la séptima posición.

Brasil subió a expensas de Portugal y Países Bajos que bajaron, cada uno, una posición y ahora se ubican en el sexto y séptimo lugar del ranking.

El octavo lugar lo ocupa la selección de Bélgica y el ‘top 10’ de mejores selecciones del planeta lo completan Alemania y Croacia que se ubican en la novena y décima casilla respectivamente. La posición 11, entre tanto, la ocupa Marruecos, que se aprovechó de la fuerte caída de Italia que descendió desde el puesto nueve hasta el 12.

Colombia aparece entonces en la posición 13, seguida de las selecciones de Estados Unidos y México. Los cafeteros se quedaron ad portas de ser cabeza de grupo, pero tendrán que conformarse con integrar el bombo dos en el sorteo.

Las 12 cabezas de grupo e integrantes del bombo 1, cabe recordar, serán Estados Unidos, Canadá y México, que son sedes del torneo, y las mejores nueve selecciones del ranking FIFA clasificadas al Mundial.

En otros movimientos del ranking, la FIFA premió con un ascenso de dos posiciones a la selección venezolana que en la última fecha de amistosos se impuso a Australia por 1 a 0 en la primera presentación y cayó ante Canadá en su segunda salida por 2 a 0.

De esta manera la Vinotinto subió desde la casilla 50 a la 48 en lo que podría ser un primer paso para reconstruir su proceso futbolístico en el ahora objetivo de luchar por una plaza en el Mundial de 2030.

Este es el ranking de la FIFA tras su actualización de 2026:

1. España:

2. Argentina

3. Francia

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Portugal

7. Países Bajos

8. Bélgica

9. Alemania

10. Croacia

11. Marruecos

12. Italia

13. Colombia

14. Estados Unidos

15. México

16. Uruguay

17. Suiza

18. Japón

19. Senegal

20. Irán

23. Ecuador

27. Canadá

39. Paraguay

48. Venezuela

52. Perú

53. Chile

76. Bolivia