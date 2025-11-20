NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Miss Universo

Nueva renuncia en el Miss Universo 2025: un tercer jurado dimitió a pocas horas de la ceremonia de coronación

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Participantes del Miss Universo 2025 - Foto: EFE
De momento, la directiva del Miss Universo ha negado las acusaciones de irregularidades.

A pocas horas de la ceremonia de coronación del Miss Universo 2025 se dio a conocer que la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, quien presidía el comité de selección, renunció al concurso.

Su salida se suma a las ya anunciadas por Omar Harfouch y Claude Makélélé, dos bajas que habían encendido las alarmas dentro del certamen de belleza.

Según varios medios de comunicación en Tailandia, país anfitrión del evento, la decisión de Camilla estaría relacionada con la seguidilla de controversias surgidas durante la concentración.

Entre ellas, la “intriga” que dejó la renuncia anterior de los otros jurados y las críticas públicas dirigidas a la estructura interna del proceso de selección.

Omar Harfouch, otro jurado que dimitió con anterioridad, alegó que “el panel improvisado" había preseleccionado a las 30 finalistas, lo que generaba un conflicto de intereses.

Tras brindar esas declaraciones, y posterior a una discusión con Raúl Rocha, presidente de la organización, Harfouch decidió retirarse.

A la salida de Harfouch le siguió la de Claude Makélélé, quien se retiró por motivos personales. A estos dos jurados se sumó la partida de la princesa Camilla di Borbone.

De momento, la directiva del Miss Universo ha negado las acusaciones de irregularidades. Como la situación sucedió a “contrarreloj” los comunicados por parte de la organización han sido escuetos.

Miss Universo es un concurso de belleza internacional anual dirigido por la Organización Miss Universo con sede en Tailandia y México.

La actual Miss Universo es Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, quien fue coronada el 16 de noviembre de 2024 en Ciudad de México (México).

