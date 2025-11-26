NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Shakira

"Qué falta de educación": Shakira sufre incidente en medio de una de sus presentaciones en Chile

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira (EFE)
El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre cuando se presentó en el Parque Estadio Nacional de Chile como parte de las últimas etapas de su exitosa gira.

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, vivió un incómodo momento en medio de una de sus presentaciones.

En medio de su presentación, Shakira decidió acercarse a los fanáticos que se encontraban en la zona vip para interactuar más con ellos.

Sin embargo, uno de los fanáticos haló fuertemente de su cabello, lo que provocó que la cantante hiciera varios gestos de dolor e incomodidad.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el inesperado momento que generó varias críticas e indignación por parte de los seguidores de la colombiana.

“Esta es la razón por la que los artistas no se acercan a sus seguidores”, “Qué falta de educación de esa gente” y “Tengo pelito de Shaki para vender”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que presentaciones de Shakira han estado permeadas de diferentes acontecimientos que se han tomado las redes sociales.

En una reciente oportunidad, la artista sufrió una pequeña lesión en la mano mientras interpretaba sus canciones.

Sin perder el ritmo de la música ni borrar la sonrisa de su rostro, la barranquillera quitó el objeto que había provocado la herida.

Pese al incidente, Shakira manejó la situación y continuó con su show, demostrando así su profesionalismo.

Asimismo, en el mes de mayo, Shakira sufrió una inesperada caída durante una de sus presentaciones en Montreal.

El incidente ocurrió cuando la barranquillera interpretaba su éxito "Whenever, Wherever", conocido en español como "Suerte".

En ese momento, Shakira, quien se encontraba bailando en el escenario, perdió el control y terminó en el suelo de la tarima.

El pequeño resbalón en el escenario se volvió viral en redes sociales no solo por lo sorpresivo que fue sino también por la manera en la que Shakira reaccionó ante la situación.

