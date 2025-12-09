"Para María Corina su país está primero, eso fue lo que hicieron Simón Bolívar y George Washington": María Elvira Salazar

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado marca un hito en la lucha por la democracia en Venezuela.

La congresista republicana María Elvira Salazar, quien fue clave en el proceso de nominación, habló con NTN24 y expresó su satisfacción desde Oslo, Noruega.

"Gracias a Dios que hay gente inteligente en la comunidad internacional que premia causas como esta", señaló Salazar, haciendo referencia a la importancia de reconocer esfuerzos que benefician al progreso de la humanidad.

El premio Nobel a Machado es visto como un reconocimiento no solo a su liderazgo, sino también al respaldo del pueblo venezolano que busca una gobernanza democrática.

Machado ha llevado esta causa con pasión y ha puesto los intereses del pueblo por encima de los personales y Salazar comparó la causa de Machado con las luchas de históricos líderes como Simón Bolívar y George Washington, destacando la magnitud de su influencia en el hemisferio occidental.

En los días previos a la ceremonia, se rumoreaba sobre la presencia de Machado en el evento. La congresista Salazar mencionó que la decisión de Machado de asistir o no, estaba basada en su evaluación de lo que beneficiaría más a la causa venezolana.

Aunque la rueda de prensa programada fue aplazada, se confirmó que la organización del Nobel contaba con su asistencia, alimentando la expectativa sobre su aparición en Oslo.

Salazar enfatizó que Estados Unidos proporciona el contexto para que Maduro "se suba a un avión y se vaya a donde quiera", una oferta que, según ella, debería considerar para evitar consecuencias estratégicas más severas