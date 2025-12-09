NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Para María Corina su país está primero, eso fue lo que hicieron Simón Bolívar y George Washington": María Elvira Salazar

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista republicana, habló en El Informativo USA de NTN24.

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado marca un hito en la lucha por la democracia en Venezuela.

La congresista republicana María Elvira Salazar, quien fue clave en el proceso de nominación, habló con NTN24 y expresó su satisfacción desde Oslo, Noruega.

"Gracias a Dios que hay gente inteligente en la comunidad internacional que premia causas como esta", señaló Salazar, haciendo referencia a la importancia de reconocer esfuerzos que benefician al progreso de la humanidad.

El premio Nobel a Machado es visto como un reconocimiento no solo a su liderazgo, sino también al respaldo del pueblo venezolano que busca una gobernanza democrática.

Machado ha llevado esta causa con pasión y ha puesto los intereses del pueblo por encima de los personales y Salazar comparó la causa de Machado con las luchas de históricos líderes como Simón Bolívar y George Washington, destacando la magnitud de su influencia en el hemisferio occidental.

En los días previos a la ceremonia, se rumoreaba sobre la presencia de Machado en el evento. La congresista Salazar mencionó que la decisión de Machado de asistir o no, estaba basada en su evaluación de lo que beneficiaría más a la causa venezolana.

Aunque la rueda de prensa programada fue aplazada, se confirmó que la organización del Nobel contaba con su asistencia, alimentando la expectativa sobre su aparición en Oslo.

Salazar enfatizó que Estados Unidos proporciona el contexto para que Maduro "se suba a un avión y se vaya a donde quiera", una oferta que, según ella, debería considerar para evitar consecuencias estratégicas más severas

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz

Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Aviación

¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Otro año oscuro para la prensa en Venezuela: 21 periodistas presos y el cierre de otros 8 medios

Edificio | Foto Canva
América Latina

Latinoamérica tendrá un nuevo coloso de más de 450 metros y estará conectado con uno de los estadios que serán sede del Mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Aviación

¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Otro año oscuro para la prensa en Venezuela: 21 periodistas presos y el cierre de otros 8 medios

Radamel Falco García de nuevo en Colombia - Foto: EFE
Radamel Falcao García

"Se encuentran más tranquilos": el emotivo mensaje de Falcao García sobre la selección Colombia

Edificio | Foto Canva
América Latina

Latinoamérica tendrá un nuevo coloso de más de 450 metros y estará conectado con uno de los estadios que serán sede del Mundial 2026

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (AFP)
Juan Orlando Hernández

Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, sale de prisión de EE. UU. tras indulto de Trump

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Honduras

María Elvira Salazar advierte que Honduras podría seguir el camino de Venezuela: "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre