Estados Unidos está instalando un radar a pocos kilómetros de Venezuela para "mejorar la vigilancia"

Trinidad y Tobago, país situado a unos diez kilómetros de Venezuela, está recibiendo ayuda de Estados Unidos en la instalación de un radar en un nuevo aeropuerto.

Así lo aseguró la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, quien generó preguntas entre los líderes locales tras hacer el anuncio en declaraciones en televisión, el jueves.

Según Persad-Bissessar, en territorio trinitense hay marines estadounidenses que "están ayudando" con el aeropuerto. "El plan allí incluye la pista, la carretera y el radar", dijo.

Y añadió: "Nos ayudarán a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas".

Tras hacer oficial el anuncio, Farley Augustine, secretario en Jefe de la Asamblea de Tobago, solicitó "detalles completos sobre lo que se instalará en Tobago".

"Se está organizando una reunión formal con los ministros del gabinete y las agencias relevantes respecto al propósito y alcance de la instalación del radar", según el texto, que "reitera la postura de neutralidad de Tobago".

Se supo también que Granada, país ubicado a unos cien kilómetros al norte de Venezuela, informó de una solicitud de Estados Unidos para instalar también un radar en el aeropuerto.

Cabe mencionar que la Administración del presidente Donald Trump lanzó desde agosto una operación en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

El despliegue es considerado por el régimen de Venezuela como un pretexto para sacar a Nicolás Nicolás Maduro y apoderarse del petróleo del país.

En medio de las operaciones, Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely a finales de octubre y se realizaron ejercicios conjuntos del 16 al 21 de noviembre.

Entre tanto, la primera ministra trinitense, fiel partidaria de Trump, asegura que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar a Venezuela, que canceló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Las operaciones estadounidenses en aguas internacionales han logrado destruir desde septiembre más de 20 embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico, dejando 83 supuestos narcos muertos.

Durante una conversación con las fuerzas armadas por el Día de Acción de Gracias, el presidente Trump dijo que prevén ataques por tierra "pronto".