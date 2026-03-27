Abogada que presenció audiencia de Maduro describe cómo fue verlo: "Esperaba conseguir un monstruo, y simplemente vi entrar una persona que encontró sus límites"

Génesis Dávila, abogada venezolana y presidente de la ONG Defiende Venezuela, quien presenció la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos, describió en La Tarde de NTN24 cómo fue ver al dictador personalmente.

"Me había comenzado a hacer la idea de que el régimen de Nicolás Maduro era como un monstruo con muchísimas cabezas y que una de esas cabezas, por supuesto, era la cabeza de Maduro", contó Dávila, quien atribuyó esa percepción a su experiencia representando a víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano.

"Finalmente, cuando lo veo, espero conseguirme este monstruo, a esta persona que, por la descripción de quienes lo habían visto antes, era una persona muy alta, de casi dos metros, de una contextura física enorme, con muchísima soberbia, o incluso lo que pudimos ver nosotros en la televisión, un Maduro gritando", agregó Dávila.

Para la abogada, sin embargo, fue una sorpresa ver al dictador que encabezó por tantos años la represión a miles de víctimas en Venezuela, ahora en una postura vulnerable, en silencio y darse cuenta, además, de que lucía como un humano cualquiera.

"Simplemente lo vi entrar ahora como un humano de carne y hueso con vulnerabilidad, lo vi entrar con la cabeza abajo y como una persona que encontró sus límites, que no está por encima de la ley, que no está por encima de nadie. De hecho, está sometido y está sometido a algo que él les negó a los venezolanos, que es un proceso justo", precisó.

Nizar El Fakih, abogado experto en derecho internacional también presente en la audiencia, destacó en La Tarde de NTN24 el hecho de que el juez rechazara la estrategia de la defensa de buscar desestimar el caso y buscara continuar con este.

"Estamos viendo un juez que está claro de lo que está pasando, que está claro de la importancia que tiene este proceso judicial y que no está dispuesto a aceptar que esas mociones desvíen el foco que debe tener el proceso judicial, tal como lo establece la legislación federal estadounidense", agregó El Fakih.