NTN24
Viernes, 27 de marzo de 2026
Viernes, 27 de marzo de 2026
Juicio contra Maduro

Abogada que presenció audiencia de Maduro describe cómo fue verlo: "Esperaba conseguir un monstruo, y simplemente vi entrar una persona que encontró sus límites"

marzo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Génesis Dávila describió en NTN24 a Maduro "como una persona que encontró sus límites, que no está por encima de la ley y que no está por encima de nadie".

Génesis Dávila, abogada venezolana y presidente de la ONG Defiende Venezuela, quien presenció la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos, describió en La Tarde de NTN24 cómo fue ver al dictador personalmente.

"Me había comenzado a hacer la idea de que el régimen de Nicolás Maduro era como un monstruo con muchísimas cabezas y que una de esas cabezas, por supuesto, era la cabeza de Maduro", contó Dávila, quien atribuyó esa percepción a su experiencia representando a víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano.

o

"Finalmente, cuando lo veo, espero conseguirme este monstruo, a esta persona que, por la descripción de quienes lo habían visto antes, era una persona muy alta, de casi dos metros, de una contextura física enorme, con muchísima soberbia, o incluso lo que pudimos ver nosotros en la televisión, un Maduro gritando", agregó Dávila.

Para la abogada, sin embargo, fue una sorpresa ver al dictador que encabezó por tantos años la represión a miles de víctimas en Venezuela, ahora en una postura vulnerable, en silencio y darse cuenta, además, de que lucía como un humano cualquiera.

"Simplemente lo vi entrar ahora como un humano de carne y hueso con vulnerabilidad, lo vi entrar con la cabeza abajo y como una persona que encontró sus límites, que no está por encima de la ley, que no está por encima de nadie. De hecho, está sometido y está sometido a algo que él les negó a los venezolanos, que es un proceso justo", precisó.

Nizar El Fakih, abogado experto en derecho internacional también presente en la audiencia, destacó en La Tarde de NTN24 el hecho de que el juez rechazara la estrategia de la defensa de buscar desestimar el caso y buscara continuar con este.

"Estamos viendo un juez que está claro de lo que está pasando, que está claro de la importancia que tiene este proceso judicial y que no está dispuesto a aceptar que esas mociones desvíen el foco que debe tener el proceso judicial, tal como lo establece la legislación federal estadounidense", agregó El Fakih.

Temas relacionados:

Juicio contra Maduro

Abogados

Nicolás Maduro

audiencia

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogada que presenció audiencia de Maduro describe cómo fue verlo: "Esperaba conseguir un monstruo, y simplemente vi entrar una persona que encontró sus límites"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Serpiente Pitón nadando en calles inundadas de Indonesia / FOTO: EFE - captura de video
Inundaciones

Se viraliza video de serpiente pitón gigante nadando en las inundadas calles de Indonesia tras torrenciales lluvias

Donald Trump y María Corina Machado | Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump le habría aconsejado a María Corina Machado no regresar a Venezuela, según The New York Times

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente francés, Emmanuel Macron (AFP)
Francia

Macron dice que prepara una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funcionan las cuentas para menores de edad que lanzó WhatsApp: son administradas y controladas por los padres

Jorge Celedón - Foto EFE
Conciertos

Jorge Celedón revela que se presentará en importante escenario de esta ciudad colombiana

Serpiente Pitón nadando en calles inundadas de Indonesia / FOTO: EFE - captura de video
Inundaciones

Se viraliza video de serpiente pitón gigante nadando en las inundadas calles de Indonesia tras torrenciales lluvias

Paloma Valencia (EFE)
Paloma Valencia

Paloma Valencia, del Centro Democrático, arrasa en votación y gana la Gran Consulta por Colombia: será candidata a la Presidencia

Donald Trump y María Corina Machado | Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump le habría aconsejado a María Corina Machado no regresar a Venezuela, según The New York Times

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Regimen chavista

Fiscalía de Estados Unidos desmonta falso argumento de Nicolás Maduro con el que pide desestimar su caso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre