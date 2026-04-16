"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Hasta el momento, la situación en Irán, descrita por organizaciones de DD. HH. como una "masacre en silencio", ha generado una profunda preocupación internacional.

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Esto, como consecuencia de la brutal represión por parte del régimen de Teherán a las protestas iniciadas a finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026.

Ryma Sheermohammadi, analista especializada en Irán, y Majadeh Bozorgi, doctora en derecho y exsecretaria de la Asociación Iraní de Derechos Humanos en España, hablaron sobre este asunto en El Informativo de NTN24.

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"En Irán hay muchos a esta hora esperando su ejecución, la comunidad internacional debe alzar la voz", dijo Sheermohammadi.

A su turno, Bozorgi mencionó: "Estamos sufriendo más represión... Que Estados Unidos negocie con el régimen de Irán, no es justo para la gente de Irán. Negociar con un régimen terrorista, no".

"El pueblo no quiere un cambio en la estructura del régimen, quiere derrocar a los ayatolás", complementó Bozorgi.