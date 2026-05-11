Esta es la organización musical que compró por cifra millonaria los derechos musicales de Shakira, Lady Gaga, Beyonce y otros cantantes

Sony Music adquirirá los derechos de canciones emblemáticas de Shakira, Beyoncé, Leonard Cohen y otros gigantes de la música de manos del gigante financiero Blackstone, en un acuerdo que, según se informa, ronda los 4.000 millones de dólares.

La compra del catálogo de Recognition, la discográfica londinense de Blackstone, que cuenta con más de 45.000 canciones, forma parte de la colaboración de Sony con la entidad de inversión singapurense GIC, que anunció el acuerdo el lunes.

Según informó el Financial Times, citando a una persona familiarizada con el asunto, la operación estaba valorada en unos 4.000 millones de dólares.

Esta transacción posiciona a Sony para recibir pagos por streaming de canciones exitosas que van desde "Don't Stop Believin'" de Journey y "Single Ladies (Put A Ring On It)" de Beyoncé hasta "Bad Romance" de Lady Gaga y "Hallelujah" de Leonard Cohen.

Derechos musicales de Shakira

Los derechos musicales de Shakira pasan a tener nuevo dueño, producto de la alianza Sony Music Publishing y el fondo soberano Singapur GIC. Ya que, en 2021, la artista decidió ceder el 100% de sus derechos editoriales de un catálogo de 145 canciones.

El anuncio es positivo para la barranquillera, puesto que Sony ha sido su casa discográfica histórica, que ya administraba estas canciones bajo un acuerdo con Hipgnosis que vencía originalmente en 2028.

Cabe recordar que Recognition, originalmente conocido como Hipgnosis Songs Fund, salió a bolsa en 2018 antes de ser adquirido en 2024 por 1.600 millones de dólares por la gestora de activos Blackstone, que le dio su nuevo nombre.

El acuerdo "ofrece un resultado positivo para Blackstone y nuestros inversores, y representa un nuevo voto de confianza en los derechos musicales como una clase de activo institucionalmente consolidada", declaró Qasim Abbas, director general sénior de Blackstone.

El presidente de Sony Music, Rob Stringer, declaró: "Estamos muy orgullosos y entusiasmados de representar este increíble catálogo de muchas de las mejores canciones de la historia del pop a través de esta trascendental adquisición".