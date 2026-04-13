"Este es el camino del regreso a Venezuela de María Corina Machado": Carlos Blanco, exministro y asesor de la Premio Nobel de Paz

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este lunes 13 de abril en el Palacio del Elíseo.

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El encuentro fue confirmado por Macron con un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que dialogó con Machado sobre la importancia de una transición política en el país suramericano.

En un mensaje en la misma plataforma digital, Machado agradeció a Macron, así como al pueblo de Francia, “por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la libertad de Venezuela”.

Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado, habló en NTN24 sobre lo que sería el retorno de la líder venezolana a su país natal.

"Los encuentros de María Corina como el de Chile son el camino de regreso a Venezuela, el proceso de masas como el de Santiago (Chile) y Madrid (España) son clave", indicó Blanco.

"La agenda internacional de María Corina fortalece el regreso a la democracia a Venezuela... La Causa de María Corina está siendo apoyada por las democracias del mundo", añadió.

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Machado, ha reiterado su intención de regresar a Venezuela en "pocas semanas" o en el "corto plazo" desde el exilio.

Su objetivo es liderar una transición democrática, participar en nuevas elecciones y trabajar con los ciudadanos.