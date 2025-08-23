NTN24
Administración Trump

Abogados de Kilmar Ábrego afirman que la administración Trump estaría amenazando con enviarlo a Uganda si no se declara culpable

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Abogados de Kilmar Ábrego García | Foto: AFP
La defensa Ábrego García explicó que esto hace parte del descontento por parte del gobierno estadounidense por la demanda que emitió el salvadoreño por ser deportado por error.

En las últimas horas se conoció que Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño deportado por error a El Salvador, fue puesto en libertad en Tennessee.

Por medio de un comunicado, su abogado, Sean Hecker, explicó que: “Hoy, Kilmar Ábrego García está libre”.

Sin embargo, parece que su caso no tiene fin, puesto que los abogados del migrante emitieron unos documentos en los que afirman que la administración Trump estaría intentando que se declare culpable en los cargos que enfrenta por tráfico de personas.

La defensa de Ábrego García señala en el texto que la administración Trump intenta que se declare culpable para poder ser deportado a Costa Rica y le dio un ultimátum para hacerlo.

El documento expresa que el gobierno norteamericano le ha ofrecido al migrante salvadoreño solamente dos opciones: ser deportado a Costa Rica o a Uganda.

Y que el viernes por la noche, el gobierno le informó que “tenía hasta la primera hora del lunes (precisamente cuando debía presentarse en la Oficina Local del ICE en Baltimore) para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de su deportación a Costa Rica; de lo contrario, esa oferta quedaría descartada para siempre”.

o

“Solo cabe una interpretación de estos acontecimientos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Sr. Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas”, añade el texto.

“Esa moción no hizo nada para castigar al gobierno ni prevenir su conducta retaliativa. Estas últimas medidas castigan aún más al Sr. Abrego, esta vez por "ejercer su derecho constitucional y estatutario" a ser liberado de la prisión preventiva”, afirma el documento.

Es por ello, que los abogados del salvadoreño afirmaron que han estado en conversaciones preliminares con el gobierno sobre la declaración de culpabilidad a cambio de ser deportado a un país como Costa Rica en donde tendría “estatus y estaría en libertad”.

“El Sr. Abrego no ha tenido más remedio que participar en esas conversaciones, debido al temor de que el gobierno hiciera exactamente lo que ahora ha propuesto expresamente hacer, y lo deportara a un lugar mucho más peligroso si no aceptaba declararse culpable”, puntualiza el escrito.

Kilmar fue puesto en libertad el viernes del centro penitenciario en Tennessee en el que se encontraba detenido.

Esto luego de que fuera enviado y posteriormente devuelto a Estados Unidos tras ser deportado por error a El Salvador y enviado a la megacárcel de máxima seguridad CECOT.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y en seguida quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero el viernes fue liberado por orden de un juez.

Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

Administración Trump

Deportaciones

Migrantes Estados Unidos

