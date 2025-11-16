NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Fútbol argentino

El desconsolador llanto de los jugadores e hinchada de Godoy Cruz tras descender a la Segunda División del fútbol argentino

noviembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores de Godoy Cruz | Foto: AFP
Jugadores de Godoy Cruz | Foto: AFP
El club San Martín también se despide de la Primera División argentina tras caer 4-2 ante Aldosivi.

Una triste imagen le da la vuelta al mundo luego del descenso de uno de los equipos más conocidos del fútbol argentino.

El Godoy Cruz descendió tras empatar 1-1 con el Deportivo Riestra, un resultado que puso fin a 17 años consecutivos de permanecer en la Primera División del fútbol argentino.

Sin embargo, lo que le da la vuelta al mundo son las tristes imágenes de los jugadores e hinchas llorando desconsoladamente por el descenso.

Los videos que circulan en redes muestran a los jugadores totalmente devastados, abrazándose entre lágrimas ante el resultado.

o

Pero el sentir de los hinchas no era muy distinto, pues las cámaras del partido captaron a varios aficionados emocionalmente destruidos en las gradas.

Otros videos en redes muestran a familias abrazándose a las afueras del estadio Malvinas Argentinas.

Debe haber pocas cosas más dolorosas que ver a tu equipo perder la categoría”, “Literalmente un velorio”. “Descender es como un funeral para un club”, “Que dolor”, son algunos de los comentarios en redes.

Godoy Cruz irá a la B tras el empate que lo posiciona de antepenúltimo en la Tabla Anual con un total de 29 puntos.

El conjunto de Mendoza logró disputar la Copa Sudamericana y fue eliminado en los octavos de final tras caer contra Atlético Mineiro.

No obstante, no fue el único en descender, pues San Martín también se despide de la Primera División argentina tras caer 4-2 ante Aldosivi.

A diferencia de Godoy, San Martín solamente logró permanecer en la Primera División durante un año, acumulando un total de cuatro ascensos a Primera.

