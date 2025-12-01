Terminó la reunión de Trump con su equipo de seguridad nacional sobre Venezuela en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo conversaciones el lunes con importantes asesores para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, confirmó un alto funcionario estadounidense a la Agencia Reuters.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que la reunión en la Oficina Oval incluyó a altos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump. No se dieron a conocer detalles de las conversaciones de inmediato.

La sesión se produjo mientras Trump intensifica la presión sobre Venezuela por lo que Estados Unidos afirma son cargamentos de drogas que emanan de ese país.

El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, lo que generó ansiedad y confusión en Caracas.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

El gobierno de Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses. Maduro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos.

VEA TAMBIÉN Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia o

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 83 muertos.

En las últimas semanas han proliferado los informes de acciones inminentes a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con Venezuela.