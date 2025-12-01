NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Estados Unidos y Maduro

Terminó la reunión de Trump con su equipo de seguridad nacional sobre Venezuela en la Casa Blanca

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que la reunión en la Oficina Oval incluyó a altos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo conversaciones el lunes con importantes asesores para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, confirmó un alto funcionario estadounidense a la Agencia Reuters.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que la reunión en la Oficina Oval incluyó a altos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump. No se dieron a conocer detalles de las conversaciones de inmediato.

o

La sesión se produjo mientras Trump intensifica la presión sobre Venezuela por lo que Estados Unidos afirma son cargamentos de drogas que emanan de ese país.

El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, lo que generó ansiedad y confusión en Caracas.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

El gobierno de Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses. Maduro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos.

o

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 83 muertos.

En las últimas semanas han proliferado los informes de acciones inminentes a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con Venezuela.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Maduro

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Trump Maduro

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Actualidad

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Colombia ante Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Conmebol

Nuevo torneo de selecciones en el que competirán todos los países de Sudamérica con otra confederación estaría a punto de anunciarse

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Presidente del Chapecoense junto a dos de los seis sobrevivientes del accidente, los futbolistas Jackson Raganar Follmann y Alan Ruschel | Foto: AFP
Accidente aéreo

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense dio un desgarrador relató de lo que sucedió hace nueve años: “Nadie gritó”

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Estadio José Bernardo Pérez (Carabobo, Venezuela) / Fanático de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Navegantes del Magallanes

Fanático de Magallanes encaró a los peloteros por seguidilla de malos resultados: "20 innings y no hacen una carrera, no les da pena, no sienten la camiseta"

Arqueros selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol mexicano

Arquero de la selección Colombia fue denunciado por el incumplimiento en el pago de un arriendo y daños a la vivienda en la que residía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre