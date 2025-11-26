NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Washington

"El animal que disparó está gravemente herido, pagará un precio muy alto": Trump sobre ataque a soldados de la Guardia Nacional

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Autoridades informaron que los uniformados fueron atendidos de inmediato pero se desconoce su estado de salud, asimismo, confirmaron que el presunto tirador está bajo custodia.

Este miércoles en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, al menos dos soldados de la Guardia Nacional resultaron heridos por un ataque con arma de fuego.

Según reportes preliminares, el tiroteo se ha producido en Farragut Square en donde la Policía hizo presencia y bloqueó la zona.

Asimismo, las autoridades informaron que los uniformados fueron atendidos de inmediato pero se desconoce su estado de salud, asimismo, confirmaron que el presunto tirador está bajo custodia.

Tras esto, el presidente Donald Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social y aseguró que el atacante "pagará un precio muy alto", además, envió un mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Guardia Nacional.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto.

Y agregó: "que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias".

Foto: Truth Social
Foto: Truth Social

 

"Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!", añadió.

Mediante su cuenta de X, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y dijo que su cartera trabaja con las autoridades locales para atender el caso.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Policía local para recopilar más información", comentó.

Por su parte, el Departamento de Policía de Washington DC entregó una actualización y dijo que "la escena está asegurada" y "un sospechoso está detenido".

Temas relacionados:

Washington

Donald Trump

Guardia Nacional

Tiroteo

