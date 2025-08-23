Montan valla en vía Colombia - Venezuela con anuncios de pago de recompensa para la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

Este sábado, una enorme valla con anuncios de pago de recompensa por la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, fue vista en la autopista que comunica a Colombia con Venezuela.

La valla, que estaba siendo desmontada, fue vista en la Autopista Internacional a la altura de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

En ella se podía leer que se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro y 25 millones de dólares por Cabello.

Hace unas semanas, los Departamentos de Estado y Justicia de los Estados Unidos, anunciaron que se ofrece una recompensa inicial de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

Pamela Bondi, fiscal general del país, también aseguró que Maduro es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

Además, aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia a la unión americana.

Sin embargo, hace unos días, el gobierno de la unión americana anunció el aumento de la recompensa por Maduro.

La recompensa pasó de ser de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, convirtiéndose en el ofrecimiento de dinero más alto de las autoridades estadounidenses por un criminal internacional.

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el cartel de los Soles como terroristas globales especialmente designados”, indicaron las autoridades estadounidenses al hacer el anuncio de la recompensa.

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, fue consultada el martes en rueda de prensa sobre si la administración Trump está considerando la posibilidad de poner militares sobre el terreno en Venezuela.

Ante esto, la funcionaria de la Casa Blanca respondió: "El presidente Trump ha sido claro y consistente en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país”.

Asimismo, aseguró que “Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cartel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia", de EE.UU.

Sobre la recompensa que pesa por su captura, el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se pronunció.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello ironizó con el aumento de la recompensa para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, mientras que el precio por él se mantuvo igual.

Con su característico sarcasmo, Cabello leyó supuestas cartas de "patriotas cooperantes" que le comentaron sobre el monto y la vinculación de esta decisión con la opositora María Corina Machado.

También se burló de los supuestos bienes incautados por el Tesoro de Estados Unidos, tanto a él como a Maduro, valorados en 700 millones de dólares.

"Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad", dijo en su programa transmitido por VTV.