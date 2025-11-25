NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Nasa

¿Ventaja para SpaceX de Elon Musk? La NASA toma radical decisión con Starliner tras misión fallida de astronautas

noviembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Starliner en 2024 - Foto AFP
La medida se da en medio de dudas generadas entre los expertos sobre la capacidad de Starliner para competir con SpaceX.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) tomó una radical decisión con su nave espacial de Boeing, Starliner, luego de una misión fallida de astronautas.

Y es que la reconocida agencia espacial redujo este lunes el número de misiones con astronautas en el contrato Starliner de Boeing y adelantó que la próxima misión de la nave espacial a la Estación Espacial Internacional (EEI o ISS) volará sin tripulación.

Dicha medida, entretanto, reduce el alcance de un programa afectado por problemas de ingeniería y superado en este momento por la empresa aeroespacial SpaceX del magnate Elon Musk.

El percance más reciente para la NASA ocurrió durante el primer vuelo de prueba tripulado de Starliner en 2024, con los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams a bordo. Varios propulsores del sistema de propulsión de Starliner se apagaron durante su aproximación a la EEI.

La aeronáutica espacial estadounidense y Boeing habían estado discutiendo el futuro del programa Starliner durante meses luego del error que dejó a la tripulación en la ISS por nueve meses.

El contrato de Boeing bajo el Programa de Tripulación Comercial de la NASA, anteriormente valuado en 4.500 millones de dólares, preveía seis vuelos operativos posteriores a la certificación que transportarían astronautas hacia y desde la ISS.

La última modificación reduce el número de vuelos de Starliner a cuatro, incluyendo hasta tres vuelos con astronautas y un vuelo sin tripulación en abril del próximo año, según informó la NASA en un comunicado, en el que añadió que otros dos vuelos adicionales serían opcionales.

En 2014, la NASA seleccionó a Boeing y SpaceX para construir y volar naves espaciales que puedan transportar astronautas estadounidenses hacia y desde la ISS, lo que dio inicio al desarrollo de dos cápsulas que puedan servir como respaldo entre sí.

Si bien la cápsula Dragon de SpaceX se ha convertido en el principal vehículo para astronautas de la NASA desde su primera misión tripulada en 2020, la Starliner de Boeing se ha visto afectada durante años por retrasos, fallas técnicas y sobrecostos.

En medio de los retrasos de Starliner, la NASA en los últimos años ha otorgado a SpaceX vuelos adicionales a la ISS con Dragon y ha reservado esas misiones hasta el retiro planificado de la estación en 2030, lo que ha generado dudas entre los expertos sobre la capacidad de Starliner para competir con SpaceX.

Boeing, cabe resaltar, ha gastado a la fecha más de 2.000 millones de dólares desde 2016 en el programa de precio fijo, según los reportes.

La NASA sostiene que necesita dos viajes estadounidenses a la EEI para no depender únicamente de cápsulas rusas en caso de que la Dragon de SpaceX quede en tierra.

Boeing visualiza la Starliner como una nave comercial para futuras estaciones espaciales que podrían reemplazar a la EEI, aunque esos acuerdos aún están lejos.

La próxima misión, prevista para abril de 2026, conocida como Starliner-1, entregará carga a la ISS en lugar de astronautas, adelantó la NASA.

John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

