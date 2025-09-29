¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron este lunes en la Casa Blanca para hablar principalmente de la guerra en la Franja de Gaza con Hamás.

Trump confirmó que ya existe un plan definido para el futuro de Gaza y del conflicto y agradeció a Netanyahu “por aceptar” dicho acuerdo que, según el mandatario, está “muy cerca” de ejecutarse.

Entre los puntos del acuerdo destacan: que dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Asimismo, una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas recibirán amnistía. Mientras que los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán un paso seguro hacia países receptores.

Otros puntos importantes apuntan a que Gaza será administrada bajo una gobernanza transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, así como que Israel no ocupará ni anexará zonas del enclave palestino.

Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.