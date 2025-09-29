NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Israel

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron este lunes en la Casa Blanca para hablar principalmente de la guerra en la Franja de Gaza con Hamás.

Trump confirmó que ya existe un plan definido para el futuro de Gaza y del conflicto y agradeció a Netanyahu “por aceptar” dicho acuerdo que, según el mandatario, está “muy cerca” de ejecutarse.

Entre los puntos del acuerdo destacan: que dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Asimismo, una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas recibirán amnistía. Mientras que los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán un paso seguro hacia países receptores.

Otros puntos importantes apuntan a que Gaza será administrada bajo una gobernanza transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, así como que Israel no ocupará ni anexará zonas del enclave palestino.

Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

Temas relacionados:

Israel

Israel - Hamás

Franja de Gaza

Gaza

Guerra en Gaza

Donald Trump

Benjamín Netanyahu

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. (EFE)
María Fernanda Cabal

"Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí": el video con el que María Fernanda Cabal respondió a viuda de Miguel Uribe Turbay

Venezuela en la Olimpiada Mundial de Astronomía | Foto Canva
Venezuela

Venezuela debuta en la Olimpiada Mundial de Astronomía con seis jóvenes prodigios: ¿de qué se trata?

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Eso no fue un grito, fue un rugido": la reacción de Aryna Sabalenka tras pasar a la final impactó al público del Abierto de Estados Unidos

María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. (EFE)
María Fernanda Cabal

"Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí": el video con el que María Fernanda Cabal respondió a viuda de Miguel Uribe Turbay

Venezuela en la Olimpiada Mundial de Astronomía | Foto Canva
Venezuela

Venezuela debuta en la Olimpiada Mundial de Astronomía con seis jóvenes prodigios: ¿de qué se trata?

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda