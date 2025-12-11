La ONU incluye a la Guardia Nacional Bolivariana en la lista de cuerpos que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyó este jueves a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la lista de cuerpos de seguridad que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro o

A través de un informe publicado este 11 de diciembre, la misión detalla que funcionarios de la GNB incurren en graves violaciones de derechos humanos desde hace más de una década en el país.

"Perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género", señala el documento.

Indica que la mayoría de los abusos fueron facilitados por un entorno de impunidad, sobre todo en operativos de control de protestas, aunque también participan en acciones de persecución política.

La misión investigadora destaca que la GNB cumple un papel orientado al control social, la represión interna y la militarización de la seguridad ciudadana.

VEA TAMBIÉN ¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica o

La investigación también halló motivos razonables para determinar que durante protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024 la GNB "ejerció un uso desproporcionado de la fuerza" que incluyó el empleo de armas, algunas de carácter letal, "disparadas de forma indebida".

Documentó detenciones arbitrarias, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas y malos tratos e incluso violencia sexual y de género dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria, detalló la presidenta de la misión Marta Valiñas.

"No fueron incidentes aislados, formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas", destacó.

VEA TAMBIÉN La CPI sigue recabando información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela o

Valiñas también mencionó que los funcionarios de la GNB ejecutaron el mayor número de capturas con fines políticos entre 2019 y 2020, así como durante las protestas postelectorales de 2024.

El informe además coincide con la denuncia realizada por la líder opositora María Corina Machado, en voz de su hija Ana Corina Sosa, durante la del Premio Nobel de la Paz en Noruega.

Informe | Venezuela: Impunidad persistente y responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en abusos sistemáticos y crímenes de lesa humanidad