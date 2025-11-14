“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

En las últimas horas, el Comando Sur, a través de sus redes sociales, divulgó el video del ataque realizado a una nueva narcolancha que se desplegaba por el Mar Caribe el pasado 10 de noviembre y que no habría dejado a ningún sobreviviente.

La noticia había sido dada a conocer por agencias como Reuters, que tenía información de funcionarios del Pentágono, siendo el ataque número 20 a estas embarcaciones que ya dejan 79 muertos y dos heridos desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.

Mientras tanto, hay expectativa por el anuncio del Departamento de Guerra de Estados Unidos de la luz verde a la operación “Lanza del Sur”, diseñada para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en el hemisferio.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos, dijo el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos, ofreció una entrevista en El Informativo de NTN24 para analizar los recientes anuncios.

Según el exfuncionario, estos movimientos son “el principio de algo mucho más importante”.

“Toda esa cantidad de barcos, no es poca cosa lo que han hecho, ni siquiera durante el tema de Panamá con Noriega movilizaron tanto, están enviado señales muy claras”, dijo.

Y agregó: “si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”.

Asimismo, dijo que una eventual intervención de Estados Unidos “no va a ser terrestre, va a ser una intervención estratégica o de extracción”.