"Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real": María Corina Machado sobre su salida de Venezuela

La líder democrática venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, temió por su vida durante su arriesgada huida de Venezuela a Oslo, Noruega.

"Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real, y también fue un momento muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en manos de Dios", declaró.

Machado se negó a dar detalles sobre cómo logró salir de Venezuela, donde ha vivido escondida desde el año pasado, para proteger a todos aquellos que la ayudaron.

Este jueves en horas de la noche se dieron a conocer detalles de la misión ‘Dinamita Dorada’ que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela a salvo.

Grey Bull Rescue, organización sin fines de lucro, liderada por veteranos de operaciones especiales de EE. UU., indicó en un comunicado cómo fue la operación en la que se pudo evacuar de Venezuela a la Premio Nobel de Paz pese a las amenazas del régimen.

“Gray Bull Rescue ha completado con éxito su misión número 800, una operación denominada ‘GOLDEN DYNAMITE’, la extracción de la laureada Premio Nobel, María Corina Machado”, se lee en la circular de la mencionada agrupación.

“Esta fue la misión de mayor amenaza y mayor riesgo que jamás hayamos realizado. También fue uno de los más significativos. La operación duró casi 16 horas por tierra y mar y exigió precisión y experiencia en cada paso”, acotó.

La notificación resaltó además que dicha operación puso a prueba a al equipo de nuevas maneras.

“María es un nombre muy conocido, la amenaza número uno para el régimen de Maduro, y estaba siendo perseguida activamente por los servicios de seguridad venezolanos y otros. La operación puso a prueba a nuestro equipo de nuevas maneras. El dominio marítimo es el entorno operativo más peligroso junto con su perfil y la alta amenaza de contrainteligencia… esta era una misión imposible”, agregó el reporte.

La líder democrática María Corina Machado reiteró el jueves en la noche en medio de un evento en Oslo, Noruega, que regresará a Venezuela en medio de un sentido discurso en el que se comprometió con esperar en su país a todos los connacionales que tuvieron que huir del régimen madurista.