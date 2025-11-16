Preocupación en la NFL: jugador de los New York Jets Kris Boyd fue baleado y se encuentra en estado crítico

El mundo del fútbol americano se encuentra conmocionado tras de conocerse que el jugador de la NFL, Kris Boyd, fue baleado y se encuentra en estado crítico.

El cornerback de los New York Jets recibió un disparo durante la madrugada de este domingo en Manhattan, según reportaron las autoridades locales.

De acuerdo con lo informado por un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, los servicios de emergencia trasladaron a un hombre, de 29 años, con una herida de bala en el abdomen.

La Policía reportó que el jugador de los New York Jets fue llevado al Hospital Bellevue en estado “crítico, pero estable”.

Por su parte, el portavoz de la Policía le comentó a Reuters que “no se han producido detenciones y que la investigación sigue en curso”.

Los New York Jets afirmaron estar al tanto de la situación, pero se negaron a hacer comentarios al respecto.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió un comunicado en el que lamentó la situación: “Rezo por el jugador de los New York Jets, Kris Boyd, y sus seres queridos”.

Los Jets ficharon a Boyd durante el receso de temporada para jugar en equipos especiales tras su paso por los Houston Texans.

Nueva York lo colocó en la lista de lesionados en agosto. Boyd no ha jugado ningún partido esta temporada.