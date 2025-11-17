"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

Jorge Chapellín, el legendario cantante y compositor que se inmortalizó como la voz principal de Los 007, en los 60 y 70 murió este domingo.

"Duele tu partida, pero te llevamos en el corazón", escribió el músico Euler Guillén en sus redes sociales al anunciar la noticia.

Jorge Chapellín interpretó temas que definieron la época dorada del pop venezolano.

"Su voz melódica y romántica se grabó en la memoria colectiva a través de canciones que trascendieron varias décadas", reseñó El Universal.

"El Último Beso" es el más incónico de los temas que interpretó Chapellín y que está en la memoria colectiva que corea: "¿Por qué se fue, y por qué murió?, ¿por qué el señor me la quitó".

Los 007 consolidaron un sonido que marcó pauta, y para muchos, escuchar a Chapellín es revivir la nostalgia de serenatas, fiestas familiares y la efervescencia musical de los años 60 y 70. Con su partida, se reconoce el impacto duradero de su música en el patrimonio cultural venezolano.