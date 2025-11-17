NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Fallecimiento

"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Chapellin
Jorge Chapellin
Otro éxito que marcó su carrera fue “Detén la Noche”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Jorge Chapellín, el legendario cantante y compositor que se inmortalizó como la voz principal de Los 007, en los 60 y 70 murió este domingo.

"Duele tu partida, pero te llevamos en el corazón", escribió el músico Euler Guillén en sus redes sociales al anunciar la noticia.

Jorge Chapellín interpretó temas que definieron la época dorada del pop venezolano.

"Su voz melódica y romántica se grabó en la memoria colectiva a través de canciones que trascendieron varias décadas", reseñó El Universal.

"El Último Beso" es el más incónico de los temas que interpretó Chapellín y que está en la memoria colectiva que corea: "¿Por qué se fue, y por qué murió?, ¿por qué el señor me la quitó".

Los 007 consolidaron un sonido que marcó pauta, y para muchos, escuchar a Chapellín es revivir la nostalgia de serenatas, fiestas familiares y la efervescencia musical de los años 60 y 70. Con su partida, se reconoce el impacto duradero de su música en el patrimonio cultural venezolano.

Temas relacionados:

Fallecimiento

Música

Espectáculo

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo se podría evaluar la jornada electoral del referéndum en Ecuador?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Entretenimiento

Ver más
Baterista de Maná, Álex González | Foto: EFE
Bandas de Rock

Baterista de la banda Maná, Álex González, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Estados Unidos

Hayda Veloz en On The Road
On the Road

Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

Diamante subastado en Ginebra - AFP
Ginebra

Esta fue la millonaria suma por la que subastaron un diamante azul "de pureza excepcional" en Ginebra

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gianni Infantino presidente de la FIFA y su compromiso con la FBF en su centenario - Foto: EFE
Gianni Infantino

El presidente de la FIFA se comprometió a llevar un Mundial a país sudamericano por fuera de la organización de la copa del 2030

USS Gerald R. Ford (AFP)
Portaviones

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Mark Warner/ Nicolás Maduro/ Joe Biden - Fotos EFE
Régimen de Maduro

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

La gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba-Foto: EFE
Chocó

“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

JD Vance, vicepresidente estadounidense - Foto EFE
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos rechazó cualquier anexión israelí en Cisjordania

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Elon Musk/ Edificio de la NASA en Titusville (EE. UU.) - Fotos EFE
Elon Musk

Elon Musk arremete contra la NASA luego de que se anunciara inesperada decisión sobre viaje a la Luna que afecta directamente a SpaceX

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre