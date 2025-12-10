NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

José Daniel Ferrer envía emotivo mensaje a María Corina Machado desde Washington y anticipa que "liberándose Venezuela" Cuba se libera "de inmediato"

diciembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
En declaraciones exclusivas para NTN24, el líder opositor cubano felicitó a María Corina Machado por el reconocimiento logrado.

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano en el exilio, siguió desde Washington la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la democracia venezolana María Corina Machado que tuvo lugar este miércoles en Oslo, Noruega.

En entrevista con NTN24, Ferrer aseguró que lo primero que hizo fue verificar si María Corina Machado había llegado a Oslo, pero luego se enteró de que llegaría más tarde debido a una serie de contratiempos que aún no fueron especificados.

o

"Tan importante como que llegue es que haya obtenido este muy merecido premio, es un premio de María Corina y de todos los que luchan por la democracia", dijo.

Ferrer además indicó que "liberándose Venezuela, liberamos a Cuba de inmediato, vamos detrás", pues si los pueblos trabajan unidos a los otros lograrán, en palabras suyas, incluso también la libertad de otros países como Nicaragua.

"Las cosas se están moviendo, están cambiando. Hay mucho que hacer (…) estos regímenes no entienden de diálogo, o de conciliación (…) cuando se les trata como iguales ellos sienten que tienen el control y eso no se les puede permitir a unos criminales", expresó sobre regímenes como el de Nicolás Maduro.

El líder opositor cubano, cabe resaltar, se encontraba en Washington por invitación de la embajada de la República Checa. Al respecto, Ferrer relató que se trató de una reunión para hablar de la situación actual de Cuba y el proceso para agilizar un cambio real en el país.

Como palabras especiales dirigidas a Machado, Ferrer la calificó como una "heroína" a la cual aprecia y valora su lucha. "Es un ejemplo para el planeta de lo que es consagrarse a la lucha por valores esenciales, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad y la democracia", concluyó.

Machado, cabe recordar, no logró asistir a la ceremonia que le reconocía su lucha democrática contra el régimen de Maduro en Venezuela, pero se espera que llegue a Oslo en las próximas horas para reunirse con el Comité Noruego del Nobel.

o

Ferrer, quien llegó en octubre a Estados Unidos y comenzó a vivir en exilio tras años de asedio por parte del régimen cubano, ha manifestado varias veces que nunca tuvo la intención de salir de la isla. "Salí con mucho dolor en mi alma", expuso este miércoles.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

José Daniel Ferrer

Washington

Oslo

Democracia

Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

José Daniel Ferrer envía emotivo mensaje a María Corina Machado desde Washington y anticipa que "liberándose Venezuela" Cuba se libera "de inmediato"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Camilo Castro
Detenciones arbitrarias

Ciudadano francés secuestrado en Venezuela fue liberado: "Camilo Castro está libre", dijo Macrón

Donald Trump y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump

La Casa Blanca confirma que el presidente Trump reunirá este lunes al Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela

Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Camilo Castro
Detenciones arbitrarias

Ciudadano francés secuestrado en Venezuela fue liberado: "Camilo Castro está libre", dijo Macrón

Chicharito Hernández | Foto: AFP
Fútbol mexicano

Críticas contra el ‘Chicharito’ Hernández por el penal errado que le costó el pase a semifinal a Chivas: así se vivió el momento del fallo

Donald Trump y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump

La Casa Blanca confirma que el presidente Trump reunirá este lunes al Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela

Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre