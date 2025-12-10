José Daniel Ferrer envía emotivo mensaje a María Corina Machado desde Washington y anticipa que "liberándose Venezuela" Cuba se libera "de inmediato"

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano en el exilio, siguió desde Washington la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la democracia venezolana María Corina Machado que tuvo lugar este miércoles en Oslo, Noruega.

En entrevista con NTN24, Ferrer aseguró que lo primero que hizo fue verificar si María Corina Machado había llegado a Oslo, pero luego se enteró de que llegaría más tarde debido a una serie de contratiempos que aún no fueron especificados.

"Tan importante como que llegue es que haya obtenido este muy merecido premio, es un premio de María Corina y de todos los que luchan por la democracia", dijo.

Ferrer además indicó que "liberándose Venezuela, liberamos a Cuba de inmediato, vamos detrás", pues si los pueblos trabajan unidos a los otros lograrán, en palabras suyas, incluso también la libertad de otros países como Nicaragua.

"Las cosas se están moviendo, están cambiando. Hay mucho que hacer (…) estos regímenes no entienden de diálogo, o de conciliación (…) cuando se les trata como iguales ellos sienten que tienen el control y eso no se les puede permitir a unos criminales", expresó sobre regímenes como el de Nicolás Maduro.

El líder opositor cubano, cabe resaltar, se encontraba en Washington por invitación de la embajada de la República Checa. Al respecto, Ferrer relató que se trató de una reunión para hablar de la situación actual de Cuba y el proceso para agilizar un cambio real en el país.

Como palabras especiales dirigidas a Machado, Ferrer la calificó como una "heroína" a la cual aprecia y valora su lucha. "Es un ejemplo para el planeta de lo que es consagrarse a la lucha por valores esenciales, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad y la democracia", concluyó.

Machado, cabe recordar, no logró asistir a la ceremonia que le reconocía su lucha democrática contra el régimen de Maduro en Venezuela, pero se espera que llegue a Oslo en las próximas horas para reunirse con el Comité Noruego del Nobel.

Ferrer, quien llegó en octubre a Estados Unidos y comenzó a vivir en exilio tras años de asedio por parte del régimen cubano, ha manifestado varias veces que nunca tuvo la intención de salir de la isla. "Salí con mucho dolor en mi alma", expuso este miércoles.