NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
CPI

Fiscalía de la CPI cierra sus oficinas en Caracas

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Corte Penal Internacional / Foto: EFE
El 9 de junio del 2023 Maduro y el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento donde se acordó la creación de ese espacio.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

"Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas", fue el anuncio emitido este lunes por Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional.

o

La Fiscalía detalló que el cierre de la oficina en Venezuela responde a la falta de progreso en materia de "complementariedad", al considerar que pese a los compromisos adquiridos en su apertura en 2024, ha sido un reto investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa al régimen de Nicolás Maduro.

El 9 de junio del 2023 Maduro y el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento donde se acordó la creación de ese espacio encargado de averiguar la acusación antes de que intervenga el tribunal de la CPI.

Sin embargo, el fiscal adjunto aclaró que la investigación continuará activa, pero será dirigida por el equipo de fiscales desde La Haya.

Desde 2018 que se inició el proceso de solicitud de la investigación, el chavismo la alega que se debe respetar el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

o

Aunque el régimen venezolano ha intentado frenar el caso, alegando que realizan investigaciones internas, la CPI rechazó ese argumento y en 2023 dio luz verde para la reanudación de las pesquisas.

Temas relacionados:

CPI

Caracas

Crímenes de lesa humanidad

DDHH VENEZUELA

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Judicial

Ver más
Nicolás Petro - AFP
Caso Nicolás Petro

Hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue imputado con seis nuevos cargos por la Fiscalía de Colombia

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos - Foto AFP
Justicia española

Exministro cercano al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión domiciliaria

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

Gobierno de Colombia asegura que Maduro "podría aceptar" renunciar al poder si no es perseguido o enviado a prisión

Las grandes ausencias en la Tricolor para la doble fecha de noviembre - Foto: AFP
Selección Colombia

Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Nicolás Maduro y Dan Caine - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Ni un abogado defendería tan bien a Nicolás Maduro como lo hace Gustavo Petro que ha vuelto su razón de ser confrontar a EE. UU.": Daniel Palacios sobre crisis diplomática de Colombia con Washington

Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre