Lunes, 16 de febrero de 2026
"Acompaño a cada familia que hoy exige justicia": Edmundo González a quienes se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de sus seres queridos en Zona 7

febrero 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
González Urrutia fue enfático en señalar que no es necesario una “ley para liberar” a aquellos que han sido detenidos de manera “injusta”.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, compartió este lunes un mensaje de apoyo y solidaridad en sus redes sociales dirigido a los familiares de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre, desde el pasado sábado a las afueras de la cárcel de Zona 7, para pedir la liberación de sus seres queridos.

o

“¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia. Representan a quienes, desde el 8 de enero, esperan fuera de las cárceles una respuesta que no llega”, expresó González Urrutia por medio de su cuenta de X.

Edmundo González manifestó que no es necesaria una “ley para liberar” a aquellos que fueron detenidos y encarcelados por parte del régimen “injustamente” y que, por el contrario, lo que se necesita es tener “decisión para hacerlo”.

“Listas van y vienen. Pero no son listas, ¡caramba, son personas! Merecen el mismo respeto que cualquier padre, madre, hijo o hermano”, indicó.

Ante esta situación, se solidarizó con los seres queridos de los presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad y quienes desde hace más de dos días adelantan una huelga de hambre a las afueras de Zona 7 para exigir la liberación inmediata de sus familiares y celeridad en la excarcelación de presos políticos a nivel nacional.

“Acompaño a cada familia que hoy exige justicia. La liberación inmediata es un acto de respeto a la dignidad humana”, expresó Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la líder democrática y Nobel de la Paz, María Corina Machado, también a través de sus redes sociales, denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos tras una huelga de hambre.

“Esto pasa hoy en Caracas, Venezuela. Que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7”, manifestó Machado en su cuenta de X.

