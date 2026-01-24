NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Donald Trump

Médico explica el hematoma que le apareció a Donald Trump en su mano izquierda durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto aseguró que es posible que al presidente estadounidense se le presenten estos hematomas tan grandes y seguidos por el consumo de aspirina.

Un nuevo hematoma en la piel de Donald Trump robó otra vez la atención de las cámaras, durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos, un moretón en la mano izquierda apareció minutos después de que el mandatario se sentara para firmar los documentos del acuerdo.

A bordo del Air Force One, Trump, de 79 años se refirió al hematoma y le restó importancia al tema frente a la prensa, asegurando que tan solo se trató de un golpe con una mesa.



Ramiro Heredia, especialista en medicina interna, explicó los hematomas del presidente Trump y señaló que el consumo de aspirina del mandatario puede estar relacionado con la presencia de los hematomas tan grandes y de manera seguida.

“Los hematomas son una lesión en la piel cuando se rompen pequeños vasos capilares y la sangre sale y deja la lesión en la capaz de la piel, esto generalmente se da por golpes o presiones en un área y en una persona que toma aspirina, el efecto que tiene es hacer la sangre más fluida y puede que una lesión se vea más grande”, aseveró.

