"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Claudia Colmenter, esposa de Ángel Ugueto, preso político detenido desde 2024 y quien se encuentra en Zona 7, habló en La Tarde de NTN24 sobre el estado de salud de su pareja y la huelga de hambre que mantienen en la zona los prisioneros y sus familiares.

“Lo mandaron a unos sótanos que llaman el inframundo que son unos lugares insalubres con ratas donde corren las aguas negras”, lamentó.

Aseguró, además que a su esposo lo pasaron a la cárcel de Zona 7 “al lugar de máxima seguridad”. “Solo lo pude ver unos cuantos minutos y ahí me di cuenta de su mal estado. Tiene siete meses sin ver la luz”.

"Pusimos todas las denuncias a nivel nacional e internacional y hemos documentado todas las violaciones cometidas a mi esposo”, aseveró.

Carmen Farfán, madre de José Gregorio Farfán, también se pronunció y pidió la excarcelación de todos los presos. “Ya es hora, ya no aguantamos más”, advirtió.