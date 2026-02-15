"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Esta semana el régimen venezolano dilató la aprobación de la amnistía general exigida por el gobierno de Estados Unidos y anunciada por Delcy Rodríguez. El jueves, la Asamblea Nacional afín al régimen volvió a aplazar el tramite de la norma de alivio para los presos políticos.

Para hablar sobre este tema, Luis Florido, diputado venezolano y miembro de la comisión especial para la Ley de Amnistía, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El diputado venezolano aseveró en el diálogo con el canal de las Américas sobre el aplazamiento de la aprobación de la ley de amnistía que "era un texto que no cumplían con las condiciones. El artículo 7 ya tenía problemas, porque está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables y para nosotros eso es inaceptable".

Y afirmó que hay que recordar que "la amnistía tiene un concepto muy claro que es generar en Venezuela un olvido de las cosas que hasta ahora se han tratado de delitos", lo que demuestra que "es una ley de amnistía con apellido, es convivencia democrática".

Florido explicó que "el espíritu de la Constitución te dice que lo que se ha hecho hasta ahora no coincide con eso" y recordó que "la amnistía es un mecanismo para la convivencia democrática para sanar el cáncer que ha sido la justicia venezolana para los venezolanos".