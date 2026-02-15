NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

febrero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Florido, diputado venezolano, se pronunció sobre el aplazamiento por parte de la Asamblea, afín al régimen de Venezuela, de la aprobación de la ley de amnistía.

Esta semana el régimen venezolano dilató la aprobación de la amnistía general exigida por el gobierno de Estados Unidos y anunciada por Delcy Rodríguez. El jueves, la Asamblea Nacional afín al régimen volvió a aplazar el tramite de la norma de alivio para los presos políticos.

Para hablar sobre este tema, Luis Florido, diputado venezolano y miembro de la comisión especial para la Ley de Amnistía, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El diputado venezolano aseveró en el diálogo con el canal de las Américas sobre el aplazamiento de la aprobación de la ley de amnistía que "era un texto que no cumplían con las condiciones. El artículo 7 ya tenía problemas, porque está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables y para nosotros eso es inaceptable".

Y afirmó que hay que recordar que "la amnistía tiene un concepto muy claro que es generar en Venezuela un olvido de las cosas que hasta ahora se han tratado de delitos", lo que demuestra que "es una ley de amnistía con apellido, es convivencia democrática".

Florido explicó que "el espíritu de la Constitución te dice que lo que se ha hecho hasta ahora no coincide con eso" y recordó que "la amnistía es un mecanismo para la convivencia democrática para sanar el cáncer que ha sido la justicia venezolana para los venezolanos".

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Barack Obama - Foto EFE
Extraterrestres

Expresidente Barack Obama asegura que los extraterrestres "son reales" y que no están en el Área 51

Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
Real Madrid

La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

Pizza - Foto de referencia Canva
Gastronomía

Con eventos y comida gratis: así se celebra el Día Internacional de la Pizza en Colombia

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre